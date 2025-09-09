У ЧЕТВРТАК ПОЧИЊЕ ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2025 Нешто наше, а светско код Спенса
Нови Сад од 11. до 14. септембра домаћин највећег тамбурашког фестивала
У Новом Саду у четвртак, 11. септембра, почиње 18. по реду Светски фестивал тамбурашке музике – Тамбурица фест 2025. На Платоу Вујадина Бошкова, између стадиона „Карађорђе“ и СПЕНС-а, наступиће оркестри и солисти из више од 20 земаља света.
– Фестивал је чувар традиције и јединствене културне мисије. Негујемо идентитет, окупљамо уметнике са свих меридијана и ширимо позитивну енергију тамбурашке музике. Тамбурица фест је заиста „нешто наше“ – поручио је оснивач и директор фестивала, др Јован Пејчић.
Програм почиње фијакеријадом
Свечано отварање заказано је за четвртак у 18 часова, традиционалном фијакеријадом кроз новосадске улице, уз звуке тамбураша. Вече се завршава ревијом младих и ветерана тамбуре.
Велика музичка сцена
У петак, 12. септембра, публику очекује:
- концерт Градског тамбурашког оркестра „Бранко Радичевић“ и хора „Рапсодија“;
- „Тамбурашка мондовизија“, избор најлепше нове песме за 2025. уз учешће вокалних солиста из 14 земаља;
- наступ солисткиње Јане Црномарковић;
- концерт легендарног Звонка Богдана.
У суботу, 13. септембра, програм отвара оркестар „Тамбурашка школа Баторек“ из Осијека, након чега следи светско такмичење тамбурашких оркестара. Вече ће обележити наступ женског састава „Ла банда“ и целовечерњи концерт Џенана Лончаревића.
Фестивал се завршава у недељу, 14. септембра, Конгресом Светске тамбурашке асоцијације у „Музеју тамбурица феста“.