light rain
25°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ЧЕТВРТАК ПОЧИЊЕ ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2025 Нешто наше, а светско код Спенса

09.09.2025. 18:41 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
тамбурица
Фото: Тамбурица фест/Никола Стојановић

Нови Сад од 11. до 14. септембра домаћин највећег тамбурашког фестивала

У Новом Саду у четвртак, 11. септембра, почиње 18. по реду Светски фестивал тамбурашке музике – Тамбурица фест 2025. На Платоу Вујадина Бошкова, између стадиона „Карађорђе“ и СПЕНС-а, наступиће оркестри и солисти из више од 20 земаља света.

– Фестивал је чувар традиције и јединствене културне мисије. Негујемо идентитет, окупљамо уметнике са свих меридијана и ширимо позитивну енергију тамбурашке музике. Тамбурица фест је заиста „нешто наше“ – поручио је оснивач и директор фестивала, др Јован Пејчић.

Програм почиње фијакеријадом

Свечано отварање заказано је за четвртак у 18 часова, традиционалном фијакеријадом кроз новосадске улице, уз звуке тамбураша. Вече се завршава ревијом младих и ветерана тамбуре.

тамбурица фест
Фото: Тамбурица фест/Никола Стојановић

Велика музичка сцена

У петак, 12. септембра, публику очекује:

  • концерт Градског тамбурашког оркестра „Бранко Радичевић“ и хора „Рапсодија“;
  • „Тамбурашка мондовизија“, избор најлепше нове песме за 2025. уз учешће вокалних солиста из 14 земаља;
  • наступ солисткиње Јане Црномарковић;
  • концерт легендарног Звонка Богдана.

У суботу, 13. септембра, програм отвара оркестар „Тамбурашка школа Баторек“ из Осијека, након чега следи светско такмичење тамбурашких оркестара. Вече ће обележити наступ женског састава „Ла банда“ и целовечерњи концерт Џенана Лончаревића.

Фестивал се завршава у недељу, 14. септембра, Конгресом Светске тамбурашке асоцијације у „Музеју тамбурица феста“.

Тамбурица фест звонко богдан фестивал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЛАДА НОВОСАЂАНКА ПЕВА У СВОМ ГРАДУ Јана Црномарковић наступа на Тамбурица фесту
Јана

МЛАДА НОВОСАЂАНКА ПЕВА У СВОМ ГРАДУ Јана Црномарковић наступа на Тамбурица фесту

09.09.2025. 10:34 11:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕФИЛЕ ФИЈАКЕРА, СМОТРА НАЈБОЉИХ УМЕТНИКА УЗ ЗВОНКА БОГДАНА И ЏЕНАНА ЛОНЧАРЕВИЋА Заказан нови Тамбурица фест на новој локацији - код Спенса
Тамбурица фест

ДЕФИЛЕ ФИЈАКЕРА, СМОТРА НАЈБОЉИХ УМЕТНИКА УЗ ЗВОНКА БОГДАНА И ЏЕНАНА ЛОНЧАРЕВИЋА Заказан нови Тамбурица фест на новој локацији - код Спенса

04.09.2025. 13:56 14:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај