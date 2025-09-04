ДЕФИЛЕ ФИЈАКЕРА, СМОТРА НАЈБОЉИХ УМЕТНИКА УЗ ЗВОНКА БОГДАНА И ЏЕНАНА ЛОНЧАРЕВИЋА Заказан нови Тамбурица фест на новој локацији - код Спенса
Обавештавамо вас да ће овогодишњи, 18. по реду светски фестивал тамбурашке музике, „Тамбурица фест 2025“, бити одржан од 11. до 14. септембра у Новом Саду, а програми су на главној бини постављеној на Платоу Вујадина Бошкова, између стадиона „Карађорђе“ и „Спенс-а“, као и у „Музеју Тамбурица феста“ у Менратовој палати у Улици краља Александра 14.
Како наводе организатори, Фестивал ће почети спектакуларно, у четвртак, 11. септембра у 18 часова, традиционалном и јединственом „фијакеријадом“, дефилеом фијакера „окићених“ тамбурашким оркестрима новосадским улицама, управо од „Музеја Тамбурица феста“ па све до платоа испред „Спенс-а“. Тамо ће бити одржана посебна „Ревија тамбураша“, наступом младих тамбураша и тамбураша ветерана уз подршку чланова елитног културно-уметничког друштва „Светозар Марковић”.
У петак, 12. септембра, на главној фестивалској бини од 20 до 21 час, биће одржана Церемонија свечаног отварања фестивала концертом прослављеног Градског тамбурашког оркестра “Бранко Радичевић“ из Руме и Мешовитог хора „Рапсодија“ из Новог Сада.
Затим следи велелепна "Тамбурашка мондовизија", интернационални избор најлепше нове песме за 2025. годину, изузетно такмичење вокалних солиста из чак 14 земаља света и то уз пратњу Великог тамбурашког оркестра РТВ Војводине и подршку КУД “Светозар Марковић”.
У 22 часа је наступ солисткиње Јане Црномарковић, уз пратњу Великог тамбурашког оркестра РТВ Војводине а од 22.15 – 22.30 часова је Церемонија доделе награда и специјални, додатни наступ извођача победничке композиције.
За крај другог фестивалског дана је целовечерњи концерт нашег легендарног Звонка Богдана, од 22.30 часова.
Треће фестивалско вече, у суботу, 13. септембра отвориће врхунски тамбурашки оркестар из Осијека, „Тамбурашка школа Баторек“, а у 21 час почиње у свету јединствено такмичење тамбурашких оркестара. Тамбуре ће том приликом, на главној жили куцавици фестивала, укрстити тамбурашки састави из шест земаља, које је специјални жири одабрао за финални наступ на светском „Тамбурица фесту 2025“.
Женски тамбурашки састав, у свету јединствен, новосадска „Ла банда“, ће мини концертом разгалити публику извођењем планетарних хитова из разних музичких жанрова на тамбурама, све до 23 часа, када следи свечана церемонија доделе награда и тријумфални наступ победничког састава.
За крај програма на главној фестивалској бини је целовечерњи концерт Џенана Лончаревића са својим музичарима.
У недељу, 14. септембра, од 10 до 13 часова у „Музеју тамбурица феста“, седишту Светског тамбурица феста и Светске тамбурашке асоцијације је Конгрес Светске тамбурашке асоцијације.