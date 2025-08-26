„ГРАДСКА ЧИСТОЋА” ОДНОСИ БАШТЕНСКИ ОТПАД Данас у Ковиљу, сутра у Футогу
26.08.2025. 09:38 09:42
Коментари (0)
Уклањање баштенског отпада по месним заједницама почело је јуче и трајаће до петка, 29. августа.
Данас су на реду Ковиљ, Клиса, Слана бара, Видовданско насеље и Клисански брег, док ће радници ЈКП „Градска чистоћа” сутра бити у Футогу, прекосутра у Ветернику, а последњег дана у Петроварадину и Бегечу.
– Апелујемо на суграђане да свој баштенски отпад одлажу на начин који је предвиђен за то. Све врсте баштенског отпада морају бити спаковане у џакове или повезане у снопове, не веће од количине типизиране канте запремине 120 литара. Количина спремљеног баштенског отпада за одношење не сме да прелази запремину од једног кубика по термину одношења – подсећају из ЈКП „Градска чистоћа”.