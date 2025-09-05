НЕРЕДИ У НОВОМ САДУ Полиција и Жандармерија потиснули учеснике протеста испред Филозофског ка Кеју и Спенсу (ВИДЕО)
НОВИ САД: Припадници полиције и Жандармерије потиснули су већину учесника вечерашњег протеста испред Филозофског факултета ка Кеју и ка Спенсу и настављају да потискују демонстранте низ Булевар цара Лазара.
Претходно је полиција, упала у кампус борним колима, након што су студенти у блокади кренули да бацају бакље.
Чују се топовски удари, а како јавља наш репортер, бачен је и сузавац.
Учесници протеста су код Филозофског факултета стигли са раскрснице поред кампуса, где је протест био заказан.
Организатори протеста нису раније најавили долазак пред Филозофски факултет, већ је представница студената у блокади на крају програма протеста позвала окупљене да им се придруже испред Филозофског.
Испред ДИФ-а, који је од Филозофског удаљен неколико стотина метара, су два кордона полиције, а ту нема учесника протеста.
Министарство унутрашњих послова саопштило је раније вечерас да је дошло до сазнања да учесници непријављеног скупа у Новом Саду имају намеру да нападну полицију испред Филозофског и Факултета за спорт и физичко васпитање и упозорило окупљене да поштују закон и да не нападају полицију.
Декани Филозофског и ДИФ-а Миливој Алановић и Патрик Дрид су 26. августа и 1. септембра ушли на факултете које су претходних месеци блокирали студенти у блокади, како би зграде припремили за испите, а студенти у блокади и грађани који их подржавају потом су одржали неколико протеста, на којима су учесници више пута напали припаднике полиције која на позив декана обезбеђује зграде та два факултета.