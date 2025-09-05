overcast clouds
НЕРЕДИ У НОВОМ САДУ Полиција и Жандармерија потиснули учеснике протеста испред Филозофског ка Кеју и Спенсу (ВИДЕО)

05.09.2025. 21:50 22:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Танјуг
нови сад
Фото: Printscreen/Instagram/Dnevnik

НОВИ САД: Припадници полиције и Жандармерије потиснули су већину учесника вечерашњег протеста испред Филозофског факултета ка Кеју и ка Спенсу и настављају да потискују демонстранте низ Булевар цара Лазара.

Претходно је полиција, упала у кампус борним колима, након што су студенти у блокади кренули да бацају бакље.

Чују се топовски удари, а како јавља наш репортер, бачен је и сузавац.

Учесници протеста су код Филозофског факултета стигли са раскрснице поред кампуса, где је протест био заказан.
 

Организатори протеста нису раније најавили долазак пред Филозофски факултет, већ је представница студената у блокади на крају програма протеста позвала окупљене да им се придруже испред Филозофског. 
 

Испред ДИФ-а, који је од Филозофског удаљен неколико стотина метара, су два кордона полиције, а ту нема учесника протеста.     

Министарство унутрашњих послова саопштило је раније вечерас да је дошло до сазнања да учесници непријављеног скупа у Новом Саду имају намеру да нападну полицију испред Филозофског и Факултета за спорт и физичко васпитање и упозорило окупљене да поштују закон и да не нападају полицију. 
 

Декани Филозофског и ДИФ-а Миливој Алановић и Патрик Дрид су 26. августа и 1. септембра ушли на факултете које су претходних месеци блокирали студенти у блокади, како би зграде припремили за испите, а студенти у блокади и грађани који их подржавају потом су одржали неколико протеста, на којима су учесници више пута напали припаднике полиције која на позив декана обезбеђује зграде та два факултета.  

 

протест жандармерија филозофски фалултет
Извор:
Дневник, Танјуг
Пише:
Дневник
Нови Сад
