ОГЛАСИО СЕ МУП О ПРОТЕСТИМА У НОВОМ САДУ: Учесници непријављеног скупа имају намеру да нападну полицију (ВИДЕО)
БЕОГРАД: Министарство унутрашњих послова саопштило је вечерас да је дошло до сазнања да учесници непријављеног скупа у Новом Саду имају намеру да нападну полицију која се налази испред Филозофског факултета и Факултета за спорт и физичко васпитање у овом граду.
"Упозоравамо све окупљене да поштују закон и да не нападају полицију. У супротном полиција ће бити принуђена да реагује и предузме све законом предвиђене мере да би заштитила сопствене животе, безбедност и очувала стабилан јавни ред и мир", истиче се у саопштењу МУП-а.
У Новом Саду се одржава протест на који су позвали студенти у блокади, а као разлог су навели, како тврде, нарушавање аутономије универзитета и прекомерну употребу силе од стране полиције током протеста претходних дана испред Филозофског факултета и Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ).
Протести претходних дана су организовани са образложењем да су на Филозофски и ДИФ, после вишемесечне физичке блокаде, ушли декани, а учесници тих непријављених скупова су више пута напали припаднике полиције.
Учесници протеста у Новом Саду стигли до Филозофског факултета
Учесници протеста у Новом Саду на који су позвали студенти у блокади су, након завршетка програма протеста на раскрсници поред студентског кампа, стигли испред Филозофског факултета, у којем је од 26. августа декан Миливој Алановић и испред кога су учесници протеста претходних дана више пута напали припаднике полиције која на захтев декана обезбеђује зграду.
Испред зграде факултета распоређени су припадници полиције у опреми за разбијање демонстрација, а МУП је несто раније саопштио да је дошао до сазнања да учесници непријављеног скупа у Новом Саду имају намеру да нападну полицију која се налази испред Филозофског факултета и Факултета за спорт и физичко васпитање у овом граду.
Претходно су говорници на скупу на раскрсници Стражиловске улице и Булевара цара Лазара, поред студентског кампа, навели да бране аутономију универзитета која је, према њиховим тврдњама, нарушена и поново изнели оптужбе на рачун полиције за прекомерну употребу силе током protesta претходних дана испред Филозофског факултета и Факултета спорта и физичког васпитања (ДИФ).
Говорници на вечерашњем протесту под називом "Србијо, да ли се чујемо?" затражили су, како су навели, повлачење полиције из зграде Филозофског факултета у Новом Саду и оставку декана Миливоја Алановића.
Представница студената у блокади је, након завршетка обраћања, позвала окупљене да им се придруже испред Филозофског факултета.
Протест су подржали и тзв. зборови, као и поједине опозиционе странке - Народни покрет Србије и Покрет обнове Краљевине Србије.
На протесту је и делегација Европске партије зелених, која је, како су пренели опозициони медији, дошла на позив Зелено-левог фронта.
Деканат Филозофског факултета саопштио је да је од данас по подне зграда тог факултета технички и санитарно-хигијенски спремна за одржавање испита и осталих активности и навео да очекује да ће у току викенда полиција напустити зграду факултета.
Декан Филозофског Миливој Алановић је раније данас изјавио да очекује да факултет буде потпуно отворен у понедељак, када је планиран почетак испитног рока.
Он је указао да се аутономија универзитета дијаметрално супротно интерпретира у јавности, али да закон јасно предвиђа две могућности присуства полиције - ако декан процени да је угрожена безбедност оних који су у згради, а такву безбедносну процену могу да направе и државни органи.
Испред Филозофског факултета и ДИФ-а прошле и ове недеље протестовала је група студената у блокади и грађана који их подржавају, након што су декани Алановић и Патрик Дрид ушли на факултете како би их припремили за испитни рок.
Од уласка декана на Филозофски и ДИФ, полиција на њихов позив, обезбеђује зграде тих образовних институција.
Учесници протеста испред та два факултета су претходних дана више пута напали припаднике полиције.
