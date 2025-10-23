(ФОТО) ПАД НА ТРОТОАРУ УЧИТЕЉИЦИ ЗАГОРЧАО ЖИВОТ Град исплатио милионску одштету ПРАВДА СТИГЛА ПОСЛЕ СЕДАМ ГОДИНА
Учитељица из Калифорније, која је претрпела тешке повреде након пада на неравном тротоару, добила је одштету од 7,5 милиона долара (око 6,5 милиона евра) од града Витијер.
Још 2018. године, Џастин Гурола је шетала улицом Ел Ранчо Драјв када јој је нога запела за тротоар, након чега је пала лицем право на бетон. Том приликом, сломила је зглоб, лакат и носну кост, задобила огреботине на колену и дубоку посекотину на усни.
"Игнорисали су упозорења"
Касније, током прегледа у болници, снимци су открили и крварење у мозгу, а лекари су потврдили да је несрећа узроковала благу трауматску повреду, која јој је трајно променила живот.
Према тврдњама њених адвоката, град Витијер је годинама игнорисао упозорења да дрвеће својим корењем подиже тротоаре, све док се несрећа није догодила. Тек тада је уведен систем редовних инспекција, преноси Daily Mail.
Прошле недеље, порота округа Лос Анђелес прогласила је град одговорним за повреде које је Гурола задобила, закључивши да је немар у одржавању јавних површина директно довео до инцидента.
"Нису испунили своју дужност"
Учитељици је додељена одштета од 7,5 милиона долара - за године бола, скупе медицинске трошкове и трајне последице повреда.
“Град Витијер није испунио основну дужност да заштити грађане. Више су бринули о дрвећу него о људима”, изјавио је адвокат Ник Роули.
На друштвеним мрежама је објављена и фотографија учитељице, која приказује готово затворено лево око, крв, дубоке огреботине по челу и носу, као и отечену горњу усну.
Female teacher awarded $7.5m by California city after she tripped over an uneven SIDEWALK https://t.co/BaWkIpcwnJ
— Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2025
Дуг пут опоравка
Годинама касније, Гурола је посећивала бројне лекаре. Повреда мозга оставила је последице на памћење, емоције и доношење одлука.
Иако се вратила на посао, више не може да предаје у учионици, већ ради на административним пословима.
“Седам година је дуг пут опоравка, физичког и емоционалног. Недавно је завршила другу операцију колена и сада се нада да ће уз добијену одштету моћи да приушти све потребне терапије и рехабилитације“, казао је адвокат Роули.