Александар ЂУРЂЕВ, председник Српске лиге
Ђурђев: Време је да српска нафтна инфраструктура добије максимално снажну безбедносну подршку и обезбеђење- након експлозија у региону, влада и држава морају да заштите нашу енергетску кичму
У последњих сат времена бесни пожар у рафинерији нафте у Братислави, у Словачкој, у власништву мађарске компаније МОЛ. Ова рафинерија прерађује руску нафту испоручену путем нафтовода „Дружба“, напомиње Ђурђев.
Све експлозије и пожари у рафинеријама Словачке, Румуније и Мађарске- у постројењима која прерађују руску нафту- могу бити повезани са састанком руског и америчког председника Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти, истиче Ђурђев.
Подсећања ради, пољски министар спољних послова Радослав Сикорски изразио је наду да ће Роберт Бровди, позивни знак „Мађар“, командант украјинских снага беспилотних система, онеспособити гасовод „Дружба“, преко којег Мађарска добија руски гас. Он је то објавио на друштвеним мрежама, подсећа Ђурђев.
Председник Српске лиге позива на хитну државну интервенцију јер су експлозије рафинерија у Мађарској и Румунији аларм и за Србију.
Експлозије и пожари који су недавно потресли две кључне рафинерије у региону — у МОЛ-овој фабрици код Будимпеште и у рафинерији „Лукоил Петротел“ у Плоештију, Румунија — морају бити сигнал за узбуну у Србији, сматра председник Српске лиге Александар Ђурђев. Према његовим речима, чињеница да су објекти који прерађују руску нафту били мета, указује да је и наша земља, преко свог домаћег произвођача, на удару хибридних и терористичких претњи.
„Експлозије у Мађарској и Румунији нису случајне. У време када се енергетски фронт шири, када се ствара нова архитектура моћи — наша индустрија и инфраструктура нису изузетак, већ мета. Време је за максимално обезбеђење какво до сада нисмо имали“, поручио је Ђурђев.
За Србију нема времена за одлагање
Према извештајима, у случају рафинерије код Будимпеште пожар је избио 20. октобра увече након експлозије у једној прерађивачкој јединици, док је истог дана удар претрпела и рафинерија у Плоештију, а дан касније избио је пожар у МОЛ-овој рафинерији у Братислави. У сва три случаја прерађује се руска сировина, што баца сумњу на намерно деловање у енергетском рату.
Ђурђев истиче да је у Србији нафтна инфраструктура и индустрија један од стратешких објеката — безбедност тих ефектива значи безбедност државе.
Конкретни кораци
Ђурђев је изнео конкретан план који захтева спровођење без одлагања:
Државне службе безбедности, војска и полиција морају бити укључене у штит компаније.
Инспекцијски преглед система снабдевања и логистике — као што је случај у Мађарској, где је пожар могао угрозити снабдевање региона.
Унапређење дигиталне и физичке безбедности — надзор инфраструктуре и превенција саботаже морају бити на највишем нивоу. - напомиње Ђурђев.
Да би заштитила рафинерије и нафтоводе и гасоводе, држава мора користи свеобухватни систем мера, укључујући:
Електронско ратовање : системи попут „Баријера РИ Купољ“ ометају сигнале управљања и навигације дроновима (GPS, GLONASS, Wi-Fi) и могу их онеспособити заменом контролних команди лажним. Затим, физичке ограде: мрежасти екрани (укључујући габионске структуре) и ојачани панели инсталирани око периметра објеката како би се физички ометао лет дронова. Системи за детекцију и праћење: опрема која скенира ваздушни простор у потрази за сигналима дронова и њиховим комуникационим каналима како би се рано откриле претње.
Противдроновски топови: преносиви уређаји попут „PARS-S“ који посебно сузбијају дронове на кратким даљинама. - истиче Ђурђев.
Системи за електронско ратовање: Ови системи ометају сигнале управљања и навигације, што може довести до губитка контроле над дроном и његовог пада или повратка у базу. Физичке баријере: Оне укључују и статичке и распоредиве структуре, попут увлачних зидова или издржљивих мрежастих екрана, које физички ометају нападе. Системи за детекцију: Ови системи помажу у брзом реаговању на претње идентификовањем дронова у раним фазама напада.
Противдроновски топови: Ови уређаји се користе за циљане нападе дронова из непосредне близине. Комбинација ових метода пружа вишеслојну заштиту за објекте нафтне и гасне инфраструктуре од напада дронова. - напомиње Ђурђев.
„Експлозије у региону подсећају да као држава морамо имати сталну бојеву готовост — посебно када је реч о стратешким енергетским секторима. Слободна Србија не зависи само од дипломатије — она зависи од енергетске безбедности и од тога да ли можемо да сачувамо своје темеље кад се око нас руши свет инфраструктуре и енергије“, закључио је Ђурђев.