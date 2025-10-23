(ВИДЕО) КАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА СТРАВИЧАН ПАД АВИОНА Тек што је полетео, ударио је о тло СТРАДАЛО ДВОЈЕ ПУТНИКА
23.10.2025. 11:22 11:24
У ужасној несрећи која се догодила одмах након полетања у Венецуели, авион је се срушио на тло и изгорео у пламену.
На жалост, двоје путника је страдало.
Снимак који је шокирао јавност приказује тренутак када се авион једва одвојио од земље, да би се затим нагнуо и срушио.
Још увек нису познати сви детаљи о узроку несреће, али прве информације указују на трагичан исход који је потресао све који су били сведоци догађаја.
Локалне службе су одмах реаговале, а истрага о узроцима несреће је у току.
Aeronave PIPER PA-31 matricula YV-1443 se estrella segundos después de despegar en el aeropuerto de Paramillo Venezuela los 2 tripulantes fallecieron. pic.twitter.com/kxysLSVWTj
— Angel Hernandez (@patrakin) October 22, 2025