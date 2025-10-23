overcast clouds
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА СТРАВИЧАН ПАД АВИОНА Тек што је полетео, ударио је о тло СТРАДАЛО ДВОЈЕ ПУТНИКА

23.10.2025. 11:22 11:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
с
Фото: screenshot/ X/ @patrakin

У ужасној несрећи која се догодила одмах након полетања у Венецуели, авион је се срушио на тло и изгорео у пламену.

На жалост, двоје путника је страдало.

Снимак који је шокирао јавност приказује тренутак када се авион једва одвојио од земље, да би се затим нагнуо и срушио. 

Још увек нису познати сви детаљи о узроку несреће, али прве информације указују на трагичан исход који је потресао све који су били сведоци догађаја.

Локалне службе су одмах реаговале, а истрага о узроцима несреће је у току.

 

авионска несрећа венецуела
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај