ИСПУЊЕН ЦИЉ- ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 4.000 ПОРОДИЦЕ БУДУЋНОСТ НАШЛЕ НА СЕЛУ! Држава обнавља рурална подручја: Највише младих нашло срећу у Бачком Петровом селу и сомборској општини
За српска села има наде- обнављају се путеви, школе и здравстене установе, а уз помоћ бесповратних субвенција обнављају се и куће које постају домови за 4.000 породица.
Темељ пољопривреде, народне традиције и идентитета, чувар прородних богатстава- село. Обнова села постаје једно од кључних питања будућности наше земље. Док градови расту и привлаче младе људе, многа села остају празна и запуштена. Зато је улога државе у њиховом оживљавању од пресудног значаја.
Инвестиције у села нису трошак, већ улагање у будућност – у здравију, равномерније и одрживије друштво. Када село живи, жива је и држава.
Програм насељавања напуштених сеоских кућа спроводи Министарство за бригу о селу већ пет година. За ово време своје домове је добило 17.100 одраслих и деце, враћајући живот у 891 село
Од почетка програма, највише интересовања привукла је сомборска општина, где је кров над главом нашло 246 породица. Највише кућа усељено је у Сивцу (33), затим у Станишићу (28), Светозару Милетићу 26 и у Стапару 23.
За њима иде и Бачко Петрово село где се скрасило 112 породица уз помоћ субвенција Министарства.
Највећу окућницу од нешто више од 30 ари плаца, уз кућу од 87 квадрата, припала је Милану Јовановићу, у селу Барбатовац код Блаца, који планира да се бави производњом органских јаја.
Најјефтинија кућа плаћена је у Пачиру, код Бачке Тополе, за нешто више од 410 хиљада динара.
Како је најављено, држава ће наставити са улагањем у овај пројекат.