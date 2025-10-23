ИСПУЊЕН ЦИЉ- ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 4.000 ПОРОДИЦЕ БУДУЋНОСТ НАШЛЕ НА СЕЛУ! Држава обнавља рурална подручја: Највише младих нашло срећу у Бачком Петровом селу и сомборској општини

Темељ пољопривреде, народне традиције и идентитета, чувар прородних богатстава- село. Обнова села постаје једно од кључних питања будућности наше земље. Док градови расту и привлаче младе људе, многа села остају празна и запуштена. Зато је улога државе у њиховом оживљавању од пресудног значаја.

Инвестиције у села нису трошак, већ улагање у будућност – у здравију, равномерније и одрживије друштво. Када село живи, жива је и држава.

Програм насељавања напуштених сеоских кућа спроводи Министарство за бригу о селу већ пет година. За ово време своје домове је добило 17.100 одраслих и деце, враћајући живот у 891 село

Од почетка програма, највише интересовања привукла је сомборска општина, где је кров над главом нашло 246 породица. Највише кућа усељено је у Сивцу (33), затим у Станишићу (28), Светозару Милетићу 26 и у Стапару 23.

За њима иде и Бачко Петрово село где се скрасило 112 породица уз помоћ субвенција Министарства.

Фото: unsplash.com

Највећу окућницу од нешто више од 30 ари плаца, уз кућу од 87 квадрата, припала је Милану Јовановићу, у селу Барбатовац код Блаца, који планира да се бави производњом органских јаја.

Најјефтинија кућа плаћена је у Пачиру, код Бачке Тополе, за нешто више од 410 хиљада динара.

Како је најављено, држава ће наставити са улагањем у овај пројекат.

