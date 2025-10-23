СТРАВИЧАН ЗЛОЧИН У ЗАГРЕБУ Жена пронађена мртва у шикари, а беживотно тело мужа у стану
Стравичан злочин потресао је регион након што је тело нестале Ђурђице Алидини (43), која је пре два дана нестала, пронађено у шикари у једном селу у Хрватској.
Полиција је, током потраге за Ђурђицом, у њеном стану у Загребу, пронашла и беживотно тело њеног мужа. На телу су биле видљиве ране од ножа које је, како се верује, сам себи нанео.
Јутарњи лист јавља да је Ђурђица, у дану када је нестала, била до своје мајке, која живи у суседној згради. С мамом је попила кафу, рекла јој да иде кући нешто да скува, па по сина у школу. И онда је само нестала...
Њени најмилији су страховали, јер ником није било јасно како је могла да нестане у свега неколико десетина метара. Говорили су да не личи на њу да само оде... Док је неуморна потрага за Ђурђицом трајала, њени ближњи су говорили да се понашала сасвим уобичајено, без да је ичим дала наслутити да је нешто мучи или има проблема.
"Све се чинило у реду и одједном је нема", рекли су.
Да је Ђурђица нестала, није пријавио њен супруг Сенад, него сестра Олгица.
Полиција је, након што је обавила разговоре с низом чланова породице, одмах отишла у Ђурђицин стан у загрепачком Врапчу у којем је живела с породицом. Међутим, тамо су затекли шокантан призор, мртво тело Ђурђициног супруга Сенада (41).
Приликом увиђаја, полиција је пронашла папирић, на којем је било наведено и село на подручју Стрмеца Одранског. Одмах потом патроле су кренуле у селу са псима трагачима. Недуго потом уочили су Ђурђицино тело, како пише Јутарњи, одбачено у шикари, уз шумски путељак и покривено лишћем.
Сумња се да је Ђурђица удављена и то у свом стану те да је тело, највероватније, потом аутомобилом марке "пежо" пребачено до села.
Полиција је, како пишу хрватски медији, у "пежоу", који је био паркиран испред зграде, пронашла најлон у пртљажнику.
И Ђурђицино и Сенадово тело одвезено је на обдукцију, како би се утврдио тачан узрок смрти.
Полиција још увек спроводи криминалистичко истраживање како би до краја решила случај и потврдиле сумње да је у питању убиство и самоубиство. Шта би могао да буде мотив за ову трагедију и даље није познато.