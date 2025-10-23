overcast clouds
ДЕТЕ (4) ИЗГУБЉЕНО У БЕОГРАДУ Без родитеља пронађено испод Бранковог моста НИЈЕ ЗНАО ДА КАЖЕ КО ЈЕ НИ ЗАШТО ЈЕ ТУ

23.10.2025. 09:54 10:10
Пише:
Дневник
Извор:
sd.rs
Фото: Дневник

Дете узраста између 4 и 5 година које је тражећи родитеље лутало испод Бранковог моста, спасло је Обезбеђење Београда.

Пролазници су синоћ око 18.30 обавестили патролу Обезбеђења да се испод Бранковог моста, на Старом граду, налази дете без родитеља.

Дете није било у стању да пружи информације о свом идентитету ни начину на који се нашло само на том месту. 

Обавештена је и полиција која је већ имала пријаву родитеља о нестанку детета.

Полиција је на месту где је дете пронађено преузела надзор над њим и позвала родитеље да дођу по дете.

(Србија Данас)

 

изгубљено дете бранков мост
Вести Хроника
