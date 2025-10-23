МРТАВ ПИЈАН СЕО ЗА ВОЛАН: Kад је дунуо у „дрегер“ возач “мерцедеса” шокирао полицију у Пријепољу
Саобраћајна полиција у Пријепољу спровела је акцију појачане контроле саобраћаја, током које је откривено укупно 520 саобраћајних прекршаја.
Највећи број казни изречен је због прекорачења дозвољене брзине кретања – чак 378 возача затечено је да вози брже него што је прописано, док су забележени и бројни случајеви некоришћења сигурносног појаса.
- Из саобраћаја је искључено 20 возача који су возили под дејством алкохола, међу којима и 21-годишњи возач “мерцедеса” са 2,04 промила алкохола у организму. Полиција је задржала и 49-годишњег возача “реноа” са 1,46 промила, 44-годишњег возача “фолксвагена” са 1,21 промил, као и 54-годишњег возача “даевуа” који је одбио да се подвргне алко-тесту - потврђено је за РИНУ у ПУ Пријепоље.
Против свих њих поднете су одговарајуће прекршајне пријаве.
Из Полицијске станице у Пријепољу апеловали су на све учеснике у саобраћају да поштују прописе, јер се само тако може очувати безбедност и спречити трагедија на путевима.