23.10.2025.
Нови Сад
ПИЦУЛА СЕ ПОНОВО МЕША У УНУТРАШЊУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ И ИЗНОСИ БРУТАЛНЕ ЛАЖИ Лидер СНС Вучевић реаговао на срамну изјаву известиоца Европско парламента: Из њега проговора мржња према Србији

23.10.2025. 10:04 10:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Ministarstvo odbrane

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом донете срамне изјаве Тонина Пицуле коју је окарактерисао као директно мешање у унутрашња питања наше земље

-Известилац Европског Парламента за Србију Тонино Пицула поново се својим изјавама директно меша у унутрашња питања Србије, износи бруталне лажи и скандалозне произвољне оцене. Да ли је то у духу европских вредности које наводно пропагира? Европских није, али јесте у духу Пицуле, човека из ког проговара мржња према Србији. По истој матрици је писана и ова најновија Резолуција ЕП о Србији, врло чудан текст и супротан начелима и вредностима ЕУ. Очекивао сам да ће ЕП, рецимо, осудити нападе и паљење просторија СНС-а, да ће осудити напад на децу која хоће да уче, на људе који хоће да се крећу, да раде и живе нормално ... То игноришу! Ауторе, али и оне који навијају за овакве Резолуције не интересује истина, већ рушење државе и насилно преузимање власти. У томе неће успети штампањем накарадних и необавезујућих докумената о наводном стању у Србији, ни свим Пицулиним лажима. Победиће Србија- поручио је на Иксу Вучевић.

