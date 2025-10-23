ПИЦУЛА СЕ ПОНОВО МЕША У УНУТРАШЊУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ И ИЗНОСИ БРУТАЛНЕ ЛАЖИ Лидер СНС Вучевић реаговао на срамну изјаву известиоца Европско парламента: Из њега проговора мржња према Србији
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић огласио се поводом донете срамне изјаве Тонина Пицуле коју је окарактерисао као директно мешање у унутрашња питања наше земље
-Известилац Европског Парламента за Србију Тонино Пицула поново се својим изјавама директно меша у унутрашња питања Србије, износи бруталне лажи и скандалозне произвољне оцене. Да ли је то у духу европских вредности које наводно пропагира? Европских није, али јесте у духу Пицуле, човека из ког проговара мржња према Србији. По истој матрици је писана и ова најновија Резолуција ЕП о Србији, врло чудан текст и супротан начелима и вредностима ЕУ. Очекивао сам да ће ЕП, рецимо, осудити нападе и паљење просторија СНС-а, да ће осудити напад на децу која хоће да уче, на људе који хоће да се крећу, да раде и живе нормално ... То игноришу! Ауторе, али и оне који навијају за овакве Резолуције не интересује истина, већ рушење државе и насилно преузимање власти. У томе неће успети штампањем накарадних и необавезујућих докумената о наводном стању у Србији, ни свим Пицулиним лажима. Победиће Србија- поручио је на Иксу Вучевић.
Известилац Европског Парламента за Србију Тонино Пицула поново се својим изјавама директно меша у унутрашња питања Србије, износи бруталне лажи и скандалозне произвољне оцене. Да ли је то у духу европских вредности које наводно пропагира? Европских није, али јесте у духу Пицуле,… pic.twitter.com/2DkBgU8rhf
— Милош Вучевић (@milos_vucevic) October 23, 2025