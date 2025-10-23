ДАЧИЋ ПОЗВАО НА МИР И СУЗДРЖАНОСТ: „Полиција ће 1. новембра бити чак и неприметна ако не буде напада и сукоба“
БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да ће 1. новембра, за када су студенти у блокади најавили окупљање у Новом Саду, полиција "строго као и увек, бити чак и неприметна уколико не буде напада, сукоба и ремећења јавног реда и мира". "
Свако има право да износи своје политичке ставове. Мирне демонстрације су увек дозвољене, али сигурно мислим да то није дан када било ко треба да рачуна на то да се изазивају било какви сукоби. Међутим, када имате некога коме одговара да дође до сукоба, када имате некога коме очигледно не одговара да буде мир и политичка стабилност, јер у томе не може да се оствари та идеологија што горе то боље‚ онда морате и да се спремате на такву врсту могућности" рекао је Дачић за РТС.
Указао је да истрага није у компетенцији Министарства унутрашњих послова и нагласио да је улога полиције увек била и биће да помажу људима, додајући да су српски полицајци и ватрогасци и 1. новембра прошле године, када је дошло до пада надстрешнице у Новом Саду, спашавали грађане.
Министар полиције је такође позвао на мир и на суздржаност.