ОВО ЋЕ БИТИ ПОСЛЕДЊЕ „НЕУСТАВНО ОКРУТНО" ПОГУБЉЕЊЕ ЗАТВОРЕНИКА КОЈЕ ПРАКТИКУЈЕ АЛАБАМА Азотом до смрти

Затвореник из Алабаме Ентони Бојд (54), који је осуђен за убиство мушкарца због дуга за дрогу, требало би да буде погубљен вечерас, у последњој смртној казни која ће у тој држави бити извршена азотом, преноси АП.

Бојд је осуђен на смрт због улоге у убиству Грегорија Хјулија у округу Таладега пре више од 30 година, који је поливен бензином и запаљен зато што није платио кокаин у вредности од 200 долара. 

Бојдови адвокати нису успели да наведу судове да додатно испитају метод погубљења који ће се користити, за који су навели да је неуставно окрутан.

Метод који је Алабама почела да користи прошле године користи гас маску која се ставља преко лица затвореника како би се ваздух за дисање заменио чистим азотним гасом, што доводи до смрти особе услед недостатка кисеоника. 

Тај метод погубљења је до сада коришћен у седам погубљења, шест пута у Алабами и једном у Луизијани.

