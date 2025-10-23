И луди и храбри БРАЧНИ ПАР КРЕНУО У АЛПИНИСТИЧКУ АВАНТУРУ СА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ БЕБОМ Силазак на ужету могао се ТРАГИЧНО завршити да није било ЊЕГА
На снежним обронцима планине Риси, у склопу Високих Татри на граници Пољске и Словачке, недавно се одиграла драма коју ће људи дуго препричавати.
Међу онима који су, у јутарњим сатима, корачали залеђеним стазама била је трочлана породица из Литваније – мајка, отац и њихова беба од девет месеци, преноси TVP World.
„Рекли су да иду до врха”
Планински водич Шимон Стох, који је водио групу планинара истим путем, приметио је фамилију на стрмом и залеђеном делу стазе. Популарна Фејсбук страница Tatromaniak описује да су услови „захтевали не само адекватну опрему, већ велико искуство и опрез“.
Стох тврди да је пар одлучио да настави свој успон, упркос упозорењима.
„Носили су бебу и рекли да иду до врха“, испричао је, додајући да их је више пута покушао одговорити.
Повратак постао проблем
Фамилија је стигла до врха, али је повратак постао проблематичан. Стаза је била још клизавија, па су замолили Стоха да им уступи опрему.
Планински водич је одбио да то уради, јер би заједнички силазак на ужету, како је објаснио, могао да се трагично заврши – ако само једна особа изгуби равнотежу.
Зато им је саветовао да позову Горску службу, али су родитељи рекли да немају путно осигурање, нити могућности да плате трошкове спасавања.
„Херојски чин”
Тада је Стох донео одлуку да преузме бебу и самостално крене низ планину. Многи су овај чин назвали „херојским”.
„Корак по корак, потпуно концентрисан, однео је бебу на сигурно. Врло вероватно да јој је тако спасао живот“, наводи страница Tatromaniak.
Несвакидашња прича је изазвала бурне реакције јавности, а један корисник друштвених мрежа је написао: „Жао ми је детета с таквим родитељима“.
Технички захтевна рута
Многи сматрају да отац и мајка треба да одговарају због угрожавања живота бебе, док су поједини иронично приметили да ће ову ситуацију вероватно памтити као „лепу породичну авантуру”.
Иначе, планина Риси је популарна међу ентузијастима, али представља технички захтевну руту.
У јесен и рану зиму, због леда, стаза постаје једна од најопаснијих у региону.