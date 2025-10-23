ПУТИН ЗАПРЕТИО “Одговор Русије биће снажан и запањујућ, нека добро размисле”
Председник Русије Владимир Путин упозорио је Сједињене Америчке Државе на озбиљан одговор Русије у случају удара по њеној територији америчким ракетама "Томахавк".
"Ако таквим оружјем буду изведени удари по руској територији, одговор ће бити веома снажан - ако не и запањујући. Нека о томе добро размисле", упозорио је он.
Разговоре о могућности испоруке таквих ракета Kијеву председник је назвао покушајем ескалације сукоба.
Одговарајући на питање новинара о отказивању билатералног сусрета од стране председника Доналда Трампа, Путин је претпоставио да је Трамп мислио на његово одлагање. Додао је да је током последњег разговора управо амерички лидер предложио да се самит организује у Будимпешти.
Према речима руског председника, било би погрешно приступити том догађају без адекватне припреме. Истакао је да је Русија одувек подржавала наставак дијалога, те да између Русије и САД постоји много области за сарадњу - уколико две земље пређу са притиска на озбиљан, дугорочни дијалог.
Говорећи о новим америчким санкцијама, Путин их је назвао непријатељским чином који не доприноси јачању руско-америчких односа. Уверио је да се ограничења неће значајно одразити на стање економије: губици ће постојати, али се руска енергетика, како је рекао, осећа стабилно.
"То је, наравно, покушај да се изврши притисак. Али ниједна земља која поштује себе, ниједан народ који поштује себе, никада не доноси одлуке на такав начин. Русија свакако има ту привилегију - да себе сврстава међу земље и народе који поштују сами себе", рекао је руски председник.
Он је такође навео да је са Трампом разговарао о утицају ситуације са испорукама руске нафте у свету на раст цена, укључујући и оне у САД, јавља РИА Новости.
Извор: Телеграф