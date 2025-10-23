НИКОЛАС КЕЈЏ ГЛУМИ ЈЕДНОГ ОД НАЈПОЗНАТИЈИХ СРБА Ево у којој улози ћемо гледати америчког глумца
ЛОНДОН: Николас Kејџ, звезда филма Цон Аир, поново сарађује са редитељем Сајмоном Вестом у свом најновијем филму у којем глуми двоструког агента, Србина Душка Попова, који је послужио као инспирација за лик Џејмса Бонда, преносе данас британски медији.
Филм се снима у Великој Британији, у Лутону, а познати глумац је почастио целу филмску екипу обилним ручком у једној од пекара чувеног британског ланца Грегс, преноси Стандард.
Kако причају учесници екипе на снимању, Kејџ је брзо прихватио локалну популарност ових пекара и, уместо да изабере традиционални кејтеринг, одлучио се да све на сету части пецивом, рол виршлама и сендвичима.
"Николас је прави човек из народа", казао је један члан филмске екипе за лист Сан.
Он је додао да је глумац, када је видео колико је Грегс омиљен, одлучио да целу екипу обрадује њиховим специјалитетима.
Kејџ (61) тренутно у Енглеској снима филм Фортитуде, трилер о времену Другог светског рата који говори о истинитој британској операцији чији је циљ био да се нацисти убеде да ће се савезничке снаге искрцати у Kалеу, а не Нормандији.
Попов је, заједно са обавештајцима Дадлијем Kларком и Томасом Аргилом Робертсоном, осмислио компликовани план за ову операцију.
Фортитуде је трећи филм који Kејџ снима са редитељем Вестом, после остварења Цон Аир и Столен.
Екипу глумаца чине још и Метју Гуд, Ед Скрајн, Елис Ив, Мајкл Шин, сер Бен Kингсли и Арт Малик, а тачан датум премијере филма још није одређен.