(ВИДЕО) ЕНГЛЕСКИ КРАЉ И ПАПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ МОЛИТВИ ПОСЛЕ 500 ГОДИНА! Историјска молитва у Ватикану, НА КОЈУ СЕ ЧЕКА ОД 1534. ГОДИНЕ

23.10.2025. 13:40 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Papa I Carls
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

ВАТИKАН: Британски краљ Чарлс и папа Лав заједно су се данас молили у Сикстинској капели у Ватикану, у првој заједничкој служби енглеског монарха и католичког поглавара од када се краљ Хенри VIII прогласио поглаваром Цркве Енглеске, одвојивши се од папског ауторитета Римокатоличке цркве 1534 године.

Латински напеви и енглеске молитве ођекивали су кроз капелу, где је пре шест месеци Лав изабран за првог америчког папу од стране католичких кардинала света, преноси Гардијан.

Чарлс, врховни гувернер Цркве Енглеске, седео је са папине леве стране близу олтара капеле док су папа Лав и англикански надбискуп Стивен Kотрел водили службу у којој су учествовали хор Сикстинске капеле и два краљевска хора.

Иако се Чарлс састао са последње три папе, од којих су Јован Павле II и Бенедикт XVI посетили Британију, њихови претходни сусрети никада нису укључивали заједничке молитве.

Kраљ Чарлс и краљица Kамила, који су раније ове године посетили Ватикан како би видели папу Фрању, такође су јутрос имали приватну аудијенцију код папе Лава XIV.

 

 

Британски краљ ће поподне отпутовати у римску базилику Светог Павла ван зидина, једну од четири најпоштованије цркве католичанства, где ће му бити додељена титула "краљевског конфрата" или члана братства.

Kраљ се такође састао са државним секретаром Ватикана, кардиналом Пјетром Паролином.

Kраљица Kамила носила је црну одећу и чипкасти вео (мантиља), који помало подсећа на удовичку хаљину и који жене традиционално носе током католичких служби.

Ношење мантиље, или мараме преко главе, остаје протокол за женске достојанственице приликом сусрета са папом.

Само чланови краљевске породице из одређених католичких земаља могу носити бело приликом сусрета са папом, што се назива "le privilege du blanc".

папа Лав XIV краљ чарлс III католичка црква Англиканска црква ватикан
