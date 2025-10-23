(ФОТО) "УЛЕПШАО МИ ЈЕ ДАН" Слика из Бијељине обилази регион, а позитивни коментари се само нижу! Поделио је и отац Предраг Поповић
На слици је, на први поглед, сасвим обичан призор – радник комуналног предузећа чисти улицу у близини манастира Светог Василија Острошког, у пешачкој зони града. Ипак, оно што се догодило у следећем тренутку дало је овој сцени дубљи смисао.
„Зауставио се, скинуо капу, одложио алат и помолио се. Када је завршио, тихо је наставио са својим послом“, написао је отац Предраг уз поруку: „Бог нам помогао.“
Фотографија комуналног радника који се накратко зауставља да се помоли док обавља свој посао, привукла је велику пажњу на друштвеним мрежама. Једноставан призор, забележен у пролазу, многима је постао симбол вере која не познаје границе и искрене духовности која се не мери формом, већ срцем.
У времену убрзаног живота, рокова и трке за успехом, ова сцена подсећа да духовност и мир често долазе из најједноставнијих геста – тренутка захвалности, поштовања и тихе молитве усред свакодневице.
Објава је изазвала велики број позитивних коментара. Корисници друштвених мрежа препознали су у овом призору снагу искрене вере и скромности: „Често срећем ујутру овог човека како се моли на овом месту“, „Сваки човек пред Богом је исти, био комунални радник или директор… П. С. лепа слика!“, „Човече, за шта си се молио – Бог ти дао“
„Овај човек треба да буде пример свима нама. Улепшао ми је дан.“
Док многи пролазе журећи, он се на тренутак зауставља – не да би тражио пажњу, већ мир. Та тиха молитва, усред градске вреве, подсећа колико је важно пронаћи тренутак за себе и захвалност, ма где се налазили.