light rain
19°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

08.09.2025. 08:08 08:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Драгиња Угринић рођ. Лекић (1932), Роса Тривуновић рођ. Јанковић (1942), Југослав Бибин (1966), Миша Ивковић (1963), Милан Мишчевић (1955), Мирослав Косановић (1960), Слободан Арнаутовић (1970), Петар Димитријевић (1951), Драган Реновчевић (1961), Софија Асурџић рођ. Бугарин (1935), Вукашин Бјелановић (1951), Ержебет Остерман рођ. Букоса (1952), Иван Бурнов (1943), Стоја Рудић рођ. Савановић (1948), Раде Ђорђевић (1960), Шандор Јухас (1954), Велимир Корда (1951), Нандор Токоди (1945), Стипан Кујунџић (1957), Миленко Миленковић (1951), Ратомир Раденковић (1941), Марица Фингерхут рођ. Котарлић (1979)

из матичарског звања: умрли
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај