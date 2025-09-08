ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли
08.09.2025. 08:08 08:14
Протекле недељу у Новом Саду су преминули:
Драгиња Угринић рођ. Лекић (1932), Роса Тривуновић рођ. Јанковић (1942), Југослав Бибин (1966), Миша Ивковић (1963), Милан Мишчевић (1955), Мирослав Косановић (1960), Слободан Арнаутовић (1970), Петар Димитријевић (1951), Драган Реновчевић (1961), Софија Асурџић рођ. Бугарин (1935), Вукашин Бјелановић (1951), Ержебет Остерман рођ. Букоса (1952), Иван Бурнов (1943), Стоја Рудић рођ. Савановић (1948), Раде Ђорђевић (1960), Шандор Јухас (1954), Велимир Корда (1951), Нандор Токоди (1945), Стипан Кујунџић (1957), Миленко Миленковић (1951), Ратомир Раденковић (1941), Марица Фингерхут рођ. Котарлић (1979)