ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ОРГАНИЗУЈЕ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ Надметање за слободне тезге на пијацама

27.08.2025.
Фото: Dnevnik (arhiva)

Јавна лицитација за давање у закуп слободних пословних простора, земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене на Рибљој, Темеринској, Кванташкој и Најлон пијаци и Футошкој улици број 36-38 у Новом Саду одржати у среду, 3. септембра 2025. године, са почетком у 10 часова, у просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, Улица Жике Поповића број 4.

Детаљне информације о лицитацији заинтересовани могу пронаћи на интернет презентацији предузећа www.nstrznica.co.rs, у просторијама ЈКП “Тржница” Нови Сад, Улица Жике Поповића 4, у Служби за комерцијалне послове или путем телефона 021/48-08-518 сваког радног дана од 8 до 14 сати.

јкп тржница лицитација пијаца
Нови Сад
