КОШИЦЕ И НОВИ САД – ЕВРОПСКИ ГРАДОВИ МЕДИЈСКИХ УМЕТНОСТИ Од индустријске прошлости до дигиталне будућности
Кошице, други највећи град Словачке са око 240.000 становника, последњих деценија пролази кроз трансформацију која га поставља на мапу најзначајнијих европских средишта креативних индустрија.
Некада доминантно индустријски град, сада се окренуо иновацијама, уметности и информационим технологијама, што је у великој мери обликовало његов данашњи идентитет. Током последњих десет година, сектор информационих технологија и креативних индустрија доживео је изузетно брз раст – број запослених у области технологије порастао је са 1.000 на преко 10.000, чиме је овај сегмент постао најдинамичнији део градске економије.
Пројекти и фестивали – веза са глобалном културном сценом
Велики преокрет догодио се 2013. године када су Кошице понели титулу Европске престонице културе. Тај пројекат је означио почетак дугорочног плана трансформације града из индустријског у креативно и дигитално окружење. Данас, захваљујући снажном ИТ сектору и младој, вибрантној креативној заједници, Кошице се развијају у једно од кључних европских чворишта медијских уметности.
Посебан значај за развој града имају међународни пројекти и фестивали који су повезали Кошице са глобалном културном сценом. Фестивали као што су „White Night“ и „Арт & Tech Days“ постали су препознатљиве платформе где се сусрећу уметници, дигитални ствараоци и публика из различитих делова света. Уметнички резиденцијални програм КАИР, као и простори попут ДИГ галерије, Кунстхалле, Касáрне Културпарк-а, Табачка Културфабрик-а и Котолňа, дали су нову димензију градском културном животу. Ове институције и догађаји пружају простор младим дигиталним уметницима, али и реномираним ауторима да представе иновативна дела и размене идеје. Још један важан корак био је оснивање ИТ Валлеy кластера 2007. године, којим је ојачана сарадња између креативног и ИЦТ сектора. Тиме су створени темељи за умрежавање уметника, истраживача и технолошких стручњака у циљу заједничког развоја нових дигиталних решења и креативних пројеката.
Стратегија развоја града Кошице
Како би се обезбедио одрживи развој у области културе и креативности, Кошице спроводе различите стратешке документе, међу којима су „Цултуре Strategy 2014–2018“ и „Кошице 2020 Цреативе Economy Мастерплан“. Такође, град подржава локалну уметничку сцену путем непрофитне организације „Цреативе Industry Кошице“, која организује едукативне програме, резиденције и међународну размену знања.
Чланство у УНЕСКО мрежи креативних градова у области медијских уметности Кошицама омогућава да се позиционирају као прогресиван град који користи културу и дигиталне технологије као покретаче одрживог развоја. Планови укључују оснивање Креативног центра као глобалног чворишта за уметнике и стручњаке, ревитализацију урбаних простора попут Млyнскý нáхон канала у нову културну зону, као и креирање партиципативних дигиталних платформи које укључују грађане – па и оне из маргинализованих група – у решавање урбаних проблема. Поред тога, град развија „Арт Портал“, онлајн платформу за размену садржаја и добре праксе, као и међународну награду и симпозијум за младе уметнике медијских уметности.
Веза Кошица и Новог Сада у оквиру УНЕСКО мреже посебно је значајна јер оба града деле сличан развојни пут – од индустријске прошлости ка креативној и дигиталној садашњости. Док су Кошице своју прекретницу доживеле кроз титулу Европске престонице културе 2013. године, Нови Сад је исту титулу понео 2022. године. Обе средине користе медијске уметности и креативне индустрије као основу за друштвену трансформацију и међународну сарадњу. Нови Сад кроз пројекте попут Калеидоскопа културе и Дочека повезује уметнике и грађане, док Кошице развијају фестивале и платформе које инспиришу дијалог између уметности и технологије. Заједничко чланство у УНЕСКО мрежи ствара оквир у којем оба града могу размењивати искуства и идеје, градећи мостове између Балкана и централне Европе.