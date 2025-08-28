scattered clouds
КОШИЦЕ И НОВИ САД – ЕВРОПСКИ ГРАДОВИ МЕДИЈСКИХ УМЕТНОСТИ Од индустријске прошлости до дигиталне будућности

28.08.2025. 09:38 09:56
Пише:
Дневник
Извор:
А. Брзак
Коментари (0)
ЕПК
Фото: В. Ве­лич­ко­вић

Ко­ши­це, дру­ги нај­ве­ћи град Сло­вач­ке са око 240.000 ста­нов­ни­ка, по­след­њих де­це­ни­ја про­ла­зи кроз тран­сфор­ма­ци­ју ко­ја га по­ста­вља на ма­пу нај­зна­чај­ни­јих европ­ских сре­ди­шта кре­а­тив­них ин­ду­стри­ја.

Некада доминантно индустријски град, сада се окренуо иновацијама, уметности и информационим технологијама, што је у великој мери обликовало његов данашњи идентитет. Током последњих десет година, сектор информационих технологија и креативних индустрија доживео је изузетно брз раст – број запослених у области технологије порастао је са 1.000 на преко 10.000, чиме је овај сегмент постао најдинамичнији део градске економије.

Пројекти и фестивали – веза са глобалном културном сценом

Велики преокрет догодио се 2013. године када су Кошице понели титулу Европске престонице културе. Тај пројекат је означио почетак дугорочног плана трансформације града из индустријског у креативно и дигитално окружење. Данас, захваљујући снажном ИТ сектору и младој, вибрантној креативној заједници, Кошице се развијају у једно од кључних европских чворишта медијских уметности.

Посебан значај за развој града имају међународни пројекти и фестивали који су повезали Кошице са глобалном културном сценом. Фестивали као што су „White Night“ и „Арт & Tech Days“ постали су препознатљиве платформе где се сусрећу уметници, дигитални ствараоци и публика из различитих делова света. Уметнички резиденцијални програм КАИР, као и простори попут ДИГ галерије, Кунстхалле, Касáрне Културпарк-а, Табачка Културфабрик-а и Котолňа, дали су нову димензију градском културном животу. Ове институције и догађаји пружају простор младим дигиталним уметницима, али и реномираним ауторима да представе иновативна дела и размене идеје. Још један важан корак био је оснивање ИТ Валлеy кластера 2007. године, којим је ојачана сарадња између креативног и ИЦТ сектора. Тиме су створени темељи за умрежавање уметника, истраживача и технолошких стручњака у циљу заједничког развоја нових дигиталних решења и креативних пројеката.

Стратегија развоја града Кошице

Како би се обезбедио одрживи развој у области културе и креативности, Кошице спроводе различите стратешке документе, међу којима су „Цултуре Strategy 2014–2018“ и „Кошице 2020 Цреативе Economy Мастерплан“. Такође, град подржава локалну уметничку сцену путем непрофитне организације „Цреативе Industry Кошице“, која организује едукативне програме, резиденције и међународну размену знања.

Чланство у УНЕСКО мрежи креативних градова у области медијских уметности Кошицама омогућава да се позиционирају као прогресиван град који користи културу и дигиталне технологије као покретаче одрживог развоја. Планови укључују оснивање Креативног центра као глобалног чворишта за уметнике и стручњаке, ревитализацију урбаних простора попут Млyнскý нáхон канала у нову културну зону, као и креирање партиципативних дигиталних платформи које укључују грађане – па и оне из маргинализованих група – у решавање урбаних проблема. Поред тога, град развија „Арт Портал“, онлајн платформу за размену садржаја и добре праксе, као и међународну награду и симпозијум за младе уметнике медијских уметности.

Веза Кошица и Новог Сада у оквиру УНЕСКО мреже посебно је значајна јер оба града деле сличан развојни пут – од индустријске прошлости ка креативној и дигиталној садашњости. Док су Кошице своју прекретницу доживеле кроз титулу Европске престонице културе 2013. године, Нови Сад је исту титулу понео 2022. године. Обе средине користе медијске уметности и креативне индустрије као основу за друштвену трансформацију и међународну сарадњу. Нови Сад кроз пројекте попут Калеидоскопа културе и Дочека повезује уметнике и грађане, док Кошице развијају фестивале и платформе које инспиришу дијалог између уметности и технологије. Заједничко чланство у УНЕСКО мрежи ствара оквир у којем оба града могу размењивати искуства и идеје, градећи мостове између Балкана и централне Европе.

епк
Нови Сад
