МИША И МИШКО У ЗАСЛУЖЕНОЈ ПЕНЗИЈИ Мала свечаност у "Дневнику" за вишедеценијске колеге

19.08.2025. 09:15 10:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Дневник
Фото: Милорад Вујачић и Миладин Лазовић, Дневник

После вишедеценијског рада у "Дневнику" Миладин Лазовић и Милорад Вујачић испунили су до каја свој радни век, исписујући на хиљаде текстова који остају заувек утиснути на страницама нашег листа.

Миладин Мишко Лазовић провео је деценије у "Дневнику" као новинар и уредник више рубрика. Колеге уз неизоставан осмех и данас причају о његовој вештој игри речима и таленту да насловом освоји пажњу читалаца.

Милорад Миша Вујачић постао је новинар "Дневника" 1988. након вишегодишњег хонорарног рада у нашем листу. Његову богату каријеру обележиле су године које је провео стварајући странице судске хронике. Непосредно пред одлазак у пензију, Миша прелази у редакцију нашег интернет портала, чији је важан члан остао све до јучерашње мале свечансти.

Уз присећање на протекле заједничке године, колектив "Дневника" захвалио се новопеченим пензионерима на неизмерном професионалном доприносу и изузетној колегијаности.

Нови Сад
