НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА РЕКОНСТРУИСАНА ЈОШ 92 ПАРКИНГ МЕСТА Од станице до Променаде паркинг за скоро 100 возила
Завршена је реконструкција паркинга са обе стране Булевара ослобођења, у делу између раскрснице с Булеваром цара Лазара и оне са улицама Максима Горког и Браће Рибникар.
Тиме су обновљена 92 паркинг места, од чега их је пет резервисано за особе са инвалидитетом.
– Услед деловања коренског система дрвећа као и атмосферских прилика, паркинг места су била у лошем стању, што је неминовно утицало на квалитет и безбедност паркирања – напомињу из ЈКП „Паркинг сервис“. – Такође, повећана је површина тзв. баштица око постојећих стабала, која су у потпуности сачувана, што ће им омогућити несметан раст и развој. У ранијем периоду реконструисали смо 850 паркинг места на Булевару ослобођења, од Булевара Јаше Томића до Улице Максима Горког.
Како су истакли из „Паркинг сервиса”, то предузеће је и у претходном периоду, 2017–2024, реконструисао паркиралишта на Булевару ослобођења и то од Булевара Јаше Томића до Булевара краља Петра Првог, те је на том потесу урађено 350 паркинг места. Након тога реконструисана је и лева, непарна страна, од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа, када је урађено 130 паркинг места, као и десна, парна страна (до Новосадског сајма), где је реконструисано 125 места за опште кориснике и седам за возила ОСИ. Tоком 2023. године урађена је деоница од Новосадског сајма до Футошке улице, односно од Јеврејске до Павла Папа, што је подразумевало реконструкцију 105 паркинг места за опште кориснике, од тога пет за возила ОСИ, а прошле године санирано је и пресвучено 149 паркинг места (од чега је седам за возила ОСИ) – од Футошке улице до Браће Рибникар, односно од Максима Горког до Јеврејске.