НОВЧАНА ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ЗА ДЕЦУ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА Подршка за 2.000 основаца
Градска Управа за социјалну и дечју заштиту ове године издвојила је 8.000 динара по детету, за оне породице које остварују право на социјалну помоћ, треће и четврто дете које остварују дечји додатак, за децу у старатељским и хранитељским породицама, деци са сметњама у развоју као и деци бораца прве категорије која похађају основну школу.
Реч је о укупно 2.000 малишана са територије Града, а за ову врсту подршке породицама са децом издвојено је 16 милиона динара.
Захтев за доделу новчане помоћи, родитељ, старатељ, односно хранитељ може поднети у Центру за социјални рад од 1.септембра до 28. новембра.
Чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство и бригу о породици и деци Соња Радаковић истакла је да Град Нови Сад наставља са спровођењем одговорне социјалне политике која је приоритет, бринући о свим основцима.
– Имајући у виду значај образовања у борби против сиромаштва и социјалне искључености, из буџета Града Новог Сада, а преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту, обезбеђен је новац социјално угроженим породицама за децу од првог до осмог разреда основне школе – појаснила је Соња Радаковић, напомињући да је све у циљу побољшања положаја деце из социјално угрожених ромских и других породица и њихове интеграције у образовни систем, као подршку редовном похађању наставе и смањењу броја деце која рано напуштају школовање.