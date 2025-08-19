ОД 13. СЕПТЕМБРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА Радионице глуме и сценског наступа
Нови циклус пројекта „Чуваркућа”, намењеног првенствено деци из хранитељских породица, али и свој деци узраста од 11 до 16 година заинтересованој за глуму и сценски наступ, почиње 13. септембра.
Радионице ће се одржавати сваке суботе од 13 до 15 часова у простору Културног центра Новог Сада (Католичка порта 5).
Стручни фацилитатори са искуством у раду са децом водиће учеснике кроз вежбе сценског говора и покрета, јачајући њихово самопоуздање, тимски дух и изражајне способности. Завршни резултат биће нова представа, која ће бити изведена пред хранитељима, породицама, пријатељима и широм новосадском публиком.
Организатор пројетка је Културни центар Новог Сада у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад. Пријаве су отворене до 10. септембра путем мејла [email protected].
Број места је ограничен, па је учешће могуће само до попуњавања капацитета.