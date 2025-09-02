scattered clouds
ОД 3. СЕПТЕМБРА БЕЗ САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЈАНКА ЧМЕЛИКА У КИСАЧУ Узрок поправка коловоза

02.09.2025. 15:04 15:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ Илустрација

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у Улици Јанка Чмелика, од Јана Колара до Омладинске улице, као и на раскрсници улица Јанка Чмелика и Омладинске, у Кисачу, због извођења радова на поправци коловозне конструкције биће од среде, 3. Септембра, измењен саобраћај.

Због поменутих радова, у наведеним улицама је од 3. септембра одређена привремена забрана одвијања саобраћаја, која ће бити на снази до 12. септембра 2025. године. 

Апелује се на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења и поштују саобраћајну сигнализацију у зони извођења радова.

Нови Сад
