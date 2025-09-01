ОД ДАНАС У ДЕЛУ ЈАСТРЕБАЧКЕ УЛИЦЕ Без саобраћаја до 30. септембра

Изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку улицу и прикључка за објекат у Јована Поповића 59-61 почиње данас, због чега ће привремено бити забрањен саобраћај у Јастребачкој, од броја 43 до раскрснице са Јована Поповића.

Ова забрана важиће до 30. септембра, када се и очекује завршетак прве фазе радова. Наредна фаза почиње пак 18. септембра и трајаће до 30. октобра, а за то време привремено ће бити забрањен саобраћај у Улици Јована Поповића, од раскрснице са Јастребачком па до новоизграђеног објекта.

Како из ЈКП „Новосадска топлана“ кажу, наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.