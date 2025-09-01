clear sky
ОД ДАНАС У ДЕЛУ ЈАСТРЕБАЧКЕ УЛИЦЕ Без саобраћаја до 30. септембра

01.09.2025. 10:35 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку улицу и прикључка за објекат у Јована Поповића 59-61 почиње данас, због чега ће привремено бити забрањен саобраћај у Јастребачкој, од броја 43 до раскрснице са Јована Поповића.

Ова забрана важиће до 30. септембра, када се и очекује завршетак прве фазе радова. Наредна фаза почиње пак 18. септембра и трајаће до 30. октобра, а за то време привремено ће бити забрањен саобраћај у Улици Јована Поповића, од раскрснице са Јастребачком па до новоизграђеног објекта.

Како из ЈКП „Новосадска топлана“ кажу, наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

обустава саобраћаја вреловод
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
