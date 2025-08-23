clear sky
ПОЧИЊЕ 15. БЕСПЛАТНА РАЗМЕНА УЏБЕНИКА „НС БЛОКА” Да спремање за школу протекне са мање стреса

23.08.2025. 10:06 10:08
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
нс блок
Фото: НС блок

Бесплатна размена уџбеника за основну школу, традиционална акција Удружења грађана „НС блок”, која се ове године реализује 15. пут, почиње у понедељак, 25. августа, и трајаће до 12. септембра.

У том периоду грађани могу да оду до просторија тог удружења, на Тргу Марије Трандафил 4, сваког радног дана од 9 до 20 часова, и том приликом размене уџбенике, лектиру и школску опрему која им више не треба за ону која им недостаје.

Више информација могуће је добити позивом на бројеве 021/661–5503 или 065/580–1366, путем мејла [email protected] или Фејсбук странице „НС блок” и Инстаграма @nsblok.

– Сваки почетак школске године утиче на кућни буџет. Овом акцијом наше удружење већ дуги низ година жели да помогне родитељима и ученицима, како би обезбедили уџбенике и уштедели новац – поручују из „НС блока”.

Нови Сад
