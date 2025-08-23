ПОЧИЊЕ 15. БЕСПЛАТНА РАЗМЕНА УЏБЕНИКА „НС БЛОКА” Да спремање за школу протекне са мање стреса
Бесплатна размена уџбеника за основну школу, традиционална акција Удружења грађана „НС блок”, која се ове године реализује 15. пут, почиње у понедељак, 25. августа, и трајаће до 12. септембра.
У том периоду грађани могу да оду до просторија тог удружења, на Тргу Марије Трандафил 4, сваког радног дана од 9 до 20 часова, и том приликом размене уџбенике, лектиру и школску опрему која им више не треба за ону која им недостаје.
Више информација могуће је добити позивом на бројеве 021/661–5503 или 065/580–1366, путем мејла [email protected] или Фејсбук странице „НС блок” и Инстаграма @nsblok.
– Сваки почетак школске године утиче на кућни буџет. Овом акцијом наше удружење већ дуги низ година жели да помогне родитељима и ученицима, како би обезбедили уџбенике и уштедели новац – поручују из „НС блока”.