ПОСЛЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ПЕКАРЕ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ И БОРЕ СЕ ЗА ОПСТАНАК Мирис свежег теста и пецива дубоко урезан у сећање старих Новосађана

10.09.2025. 09:24 09:38
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Старији Новосађани сећају се времена када је свака улица имала бар једну пекару.

Ујутру су се правиле гужве пред локалима, а мирис квасца и печеног теста ширио се градом. 

- Било је то време када је пекар знао сваку муштерију по имену - каже професор у пензији Радован Милић. - Ако дете није имало ситно да плати кифлу, уписивало се у свеску па би родитељи измирили дуг крајем месеца. То је била топлина и људскост коју данашње пекаре немају.

Разлози нестајања малих занатских пекара су вишеструки. Пре свега раст трошкова. Брашно, струја, гас и порези све су скупљи. Мале радње не могу да се боре са великим ланцима који набављају намирнице на велико и имају бољу преговарачку позицију. 

- Нама малим пекарима не исплати се да радимо 24 сата дневно јер су трошкови, плате за раднике и порез прескупи - објашњава пекар са Подбаре. - Људи се муче, многи су затворили јер нису могли да плате закуп или да испрате конкуренцију. Данас опстају само они који имају специјализовану понуду – занатске хлебове, домаће пите, нешто што не може да се купи било где.

На Салајци једна породична пекара и даље прави домаће пите по рецепту баке из педесетих. На Лиману, друга, нуди интегралне хлебове и кроасане без адитива

Како је објаснио франшизе имају предности - дуже радно време, брзу услугу и ниже цене. Ипак, многи грађани се слажу да укус није исти.

За старије генерације пекаре нису биле само места за куповину, већ и важан део свакодневног живота.

- У време несташица 90-их, пекаре су биле спас. Пекар би нам сачувао векну хлеба, иако га није било довољно за све - казала је Весна Митић. - Данас су људи отуђени, нико никог не познаје, само узмеш кесу и одеш.

И док Нови Сад добија све више великих ланаца, сећање на мале пекаре остаје дубоко урезано у меморији грађана. 

- Мирис кроасана у пет ујутру, када се враћаш из ноћне смене - то је нешто што не може да се заборави - каже возач градског аутобуса.

Упркос свему, у граду још постоје мале радње које се труде да одрже традицију. На Салајци једна породична пекара и даље прави домаће пите по рецепту баке из педесетих. На Лиману, друга, нуди интегралне хлебове и кроасане без адитива. Њихове муштерије су верне и долазе из других делова града само због укуса.

пекара пециво
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
