БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНЕ У БИГУ Циљ је рано откривање обољења штитне жлезде
03.09.2025. 19:59 20:23
Пројекат Управе за здравство Града Новог Сада и Асоцијације за унапређење здравља реализује бесплатне УЗ прегледе штитне жлезде у циљу раног откривања обољења штитне жлезде.
Градска управа за здравство позива суграђане од 25-65 година да се прегледају испред новосадског Тржног центра Променада у "Кућици здравља".
Како нам је објаснила Весна Имброњев председница Асоцијације за унапређење здравља прегледи ће се обавити од 4-7. септембра и потпуно су бесплатни.