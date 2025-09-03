overcast clouds
БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖЕНЕ У БИГУ Циљ је рано откривање обољења штитне жлезде

03.09.2025. 19:59 20:23
Пише:
Дневник
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Пројекат Управе за здравство Града Новог Сада и Асоцијације за унапређење здравља реализује бесплатне УЗ прегледе штитне жлезде у циљу раног откривања обољења штитне жлезде.

Градска управа за здравство позива суграђане од 25-65 година да се прегледају испред новосадског Тржног центра Променада у "Кућици здравља".

Како нам је објаснила Весна Имброњев председница Асоцијације за унапређење здравља прегледи ће се обавити од 4-7. септембра и потпуно су бесплатни.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
превентивни прегледи штитаста жлезда
Пише:
Дневник
Нови Сад
