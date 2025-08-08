clear sky
ПРИХВАТИЛИШТЕ „ЗООХИГИЈЕНЕ" МОЖЕ БИТИ ЗАДОВОЉНО Јул пун срећних репића: 25 паса пронашло свој дом

08.08.2025. 09:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
пси
Фото: Зоохигијена и ветерина Нови Сад

Пратите нас и будите наша подршка, јер смо сви заједно на истом задатку – поручује тим „Зоохигијене”.

Из прихватилишта ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад” удомљено је 25 паса током јула, што је укупно 159 од почетка године. 

– За нама је заиста сјајан месец за наше четвороножне пријатеље и још један доказ да организовање разних акција, медијска пропраћеност, помоћ свих добрих људи у дељењу наших постова и труд запослених увек уроде плодом. Прошле године у истом периоду имали смо 149 удомљавања, те нас заиста радује овако леп пресек године. Имамо чак десет удомљавања више него лане у истом периоду и надамо се да ће се тренд пораста удомљавања наставити – објашњавају у ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад”.

Није згорег напоменути да је током целе прошле године свој дом пронашло 258 паса. Сваки пас који дође у Прихватилиште прође такозвани ЦНР програм, у оквиру којег се вакцинише и стерилише, односно кастрира, а уколико је по нарави питом, чипује се и враћа на локацију на којој је и нађен.

– Пратите нас и будите наша подршка, јер смо сви заједно на истом задатку – поручује тим „Зоохигијене”.

Прихватилиште за псе у Шангају, Пут шајкашког одреда бб (021/640-32-20) отворено је сваког радног дана од 7.30 до 19 сати и викендом од 7.30 до 18, с тим да је удомљавање радним данима од 10 до 18, односно викендом од 10 до 15 часова.

Нови Сад
