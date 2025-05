ПРИЈАВЕ ЗА „PLAY @ EXIT” КОНКУРС ДО 6. ЈУНА Шанса за неафирмисане бендове

Бендови и самостални музичари могу се пријавити путем формулара на линку, који je доступан на интернет страници Егзит фестивала.

Конкурс је намењен новим бендовима и извођачима са ауторским песмама, који своју музику изводе уживо, без обзира на то да ли имају издавача или не. Од кандидата се захтева да у пријави доставе најмање две ауторске нумере доступне на неком од стриминг сервиса, своје податке, пратећу биографију, фотографију и назначен музички жанр.

Стручни селекторски тим, који чине вишегодишњи егзитови програмски менаџери, изабраће победнике конкурса, који ће имати прилику да наступе раме уз раме са неким од водећих светских и регионалних музичких имена, међу којима су и Total Chaos, Public Serpents и The Drowns из Америке, Billy Liar, Heavy Lungs и The Meffs из Велике Британије, This Means War из Белгије, Perkele из Шведске, Meryl Streek из Ирске, Eskröta и Krisiun из Бразила, The Committee и Impiety из Сингапура, Nihilo из Италије, Vlkn из Мађарске, Ocean of Another и Пи*ке Вриште из Хрватске, уз домаће Џони Миднајт Трио, Pure Impact, Lower Parts of Human Sludge и многе друге.