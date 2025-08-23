broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДИ СТИГАО АМЕРИЧКИ БЕК: Једва чекам да почне сезона

23.08.2025. 17:25 17:27
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Ново појачање Кошаркашког клуба Црвена звезда амерички бек Девонте Грејем стигао је у Београд.

Биће на располагању тиму и тренеру Јанису Сферопулосу од почетка припрема које су заказане за уторак.

Девонте Грејем је рођен 22.02.1995. године у Северној Каролини, а колеџ године провео је на једном од највећих програма у САД играјући за Канзас Џејхоксе од 2014-2018. године. Висок је 185 центиметара, изванредног шута и брзине, одличног прегледа игре што му даје могућност да игра као „комбо“ бек на две позиције – организатора игре и бека шутера.

Грејему ће Звезда бити први тим ван Сједињених Америчких Држава.

Тим Црвене звезде ће бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови.

– Узбуђен сам што сам овде. Једва чекам да почне сезона. Поздрав за све навијаче, видимо се ускоро – поручио је Грејем по доласку у Србију. 

 

кк црвена звезда кошарка
Извор:
КК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДИН НОВИ ЦЕНТАР СТИГАО У БЕОГРАД: Једва чекам да се придружим тиму
спорт

ЗВЕЗДИН НОВИ ЦЕНТАР СТИГАО У БЕОГРАД: Једва чекам да се придружим тиму

20.08.2025. 13:08 13:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДА ДОВЕЛА СИНА НЕКАДАШЊЕГ ТРЕНЕРА: Наставља породичну традицију у црвено-белом
спорт

ЗВЕЗДА ДОВЕЛА СИНА НЕКАДАШЊЕГ ТРЕНЕРА: Наставља породичну традицију у црвено-белом

21.08.2025. 14:45 14:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај