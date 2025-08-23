ЗВЕЗДИ СТИГАО АМЕРИЧКИ БЕК: Једва чекам да почне сезона
Ново појачање Кошаркашког клуба Црвена звезда амерички бек Девонте Грејем стигао је у Београд.
Биће на располагању тиму и тренеру Јанису Сферопулосу од почетка припрема које су заказане за уторак.
Девонте Грејем је рођен 22.02.1995. године у Северној Каролини, а колеџ године провео је на једном од највећих програма у САД играјући за Канзас Џејхоксе од 2014-2018. године. Висок је 185 центиметара, изванредног шута и брзине, одличног прегледа игре што му даје могућност да игра као „комбо“ бек на две позиције – организатора игре и бека шутера.
Грејему ће Звезда бити први тим ван Сједињених Америчких Држава.
Тим Црвене звезде ће бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови.
– Узбуђен сам што сам овде. Једва чекам да почне сезона. Поздрав за све навијаче, видимо се ускоро – поручио је Грејем по доласку у Србију.