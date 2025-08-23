НОВА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ДО ПРИГРЕВИЦЕ ОВЕ ЈЕСЕНИ Општинска управа Апатин закључила уговор са извођачем радова
Бициклистичка стазе са леве стране општинског пута из правца од кружне раскрснице државног пута Апатин–Богојево до Пригревице требало би да буде завршена на јесен.
Поступак јавне набавке је завршен и Општинска управа Апатин закључила је уговор вредан готово 96,5 милиона динара, с ПДВ-ом, с фирмом „Екстра - Ауто транспорт” из Врбаса. Осим тог предузећа на тендеру је учествовало још једно из Суботице, чија је понуда била за око 495.500 хиљада динара скупља.
Постојећа једносмерна стаза од бетона, која је, како је објашњено, у веома лошем стању, биће срушена, те на истој траси изграђена нова двосмерна ширине два и дужине 3.398 метара.
„Изградњом нове бициклистичке стазе обезбедиће се квалитетна, безбедна и функционална веза између градског насеља Апатин и села Пригревице, чиме се олакшава свакодневно кретање становништва. Овај пројекат има важан туристички и економски значај за општину, јер ће нова стаза омогућити бржи и безбеднији приступ Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић”, наведено је у тендерској документацији.
Пројектована траса подељена је на три деонице дужине 525, 500 и 2.373 метара, а није згорег напоменути да је одобрење за радове издато 31. јануара ове године. На првој и трећој деоници је планирано рециклирање постојеће конструкције (бетон, туцаник) уз проширење са леве стране. Када је реч о другом делу стазе, дужине 500 метара, предвиђена је нова коловозна конструкција, потпуно измештена из садашњег правца, с тим да ће бетонске и асфалтне површине, које ометају трасу, бити уклоњене.