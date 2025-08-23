БРАВО ДЕВОЈКЕ! СРБИЈА ОСВОЈИЛА ПЕТО МЕСТО НА ЕП: Изборила пласман на Мундобаскет 2026.
Женска кошаркашка кадетска репрезентација Србије заузела је пето место на Европском првенству у Румунији.
Наше девојке су у одлучујућем мечу савладале Италију 70:66 (9:11, 19:19, 21:22, 21:14). Србија је обезбедила и пласман на Светско првенство за играчице до 17 година, које ће се одржати у Чешкој од 11. до 19. јула 2026. године.
Утакмица је од почетка била резултатски неизвесна, са пуно промена у вођству. Значај утакмице и јаке одбране условиле су да проценат шута буде испод просека, са малим бројем поена. Италија је у 14. минуту стекла пет поена предности (17:12), да би период боље игре ривал искористио за прво двоцифрено вођство – 27:17 у 17. минуту.
Расположена Максимовић покренула је серију Србије 11:0, којом је наш тим прешао у вођство 28:27. Ипак, Италија је добила прво полувреме 30:28, после тројке Переђо.
Почетак другог полувремена је такође протекао у резултатској клацкалици, али је поново Италија била та која је направила разлику. Средином четвртине Италијанке су у два наврата имале по седам поена предности. Шест везаних поена Мазић, уз свесрдну помоћ Јованов, донео је преокрет средином последње четвртине.
Србија је у 38. минуту повела 67:61, али је Италија преко Диање и Хасан смањила на 66:67. Имале су Италијанке напад за преокрет, али су 12 секунди пре краја промашиле. Седам секунди пре краја фаулирана је Мазић. Успешан је био челенџ селектора Планојевића, па је досуђен неспортски фаул.
Мазић је повисила на 68:66, да би три секунде пре краја Јованов била фаулирана после офанзивног скока. Оба пута је била прецизна за 70:66. Био је то и крајњи резултат, пошто је Италија промашила последњи напад.
У екипи Србије, Петровић је постигла 3 поена (5 ск, 3 укр.л), Ерић 3, Петковић 2, Милошевић 3, Мазић 7 (4 ас), Кожул, Максимовић 10 (10 ск), Јованов 15 (9 ск), Аврамовић 6 (4 ск, 4 бл), Илић 12 (5 ск), Тановић 9, Мајсторовић.
Код Италијанки, најефикаснија је била Хасан са 22 поена.