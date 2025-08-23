И У ЕНГЛЕСКОЈ СЕ ОПРОСТИЛИ ОД ДЕН ТАНЕ: Премијерлигаш одао почаст српском бизнисмену
Фудбалери Брентфорда и Астон Виле почели су меч другог кола Премијер лиге минутом ћутања.
Током минута ћутања на видеобиму је била слика Ден Тане са годинама рођења и смрти.
Они су тако одали почаст недавно преминулом српском бизнисмену Добривоју Танасијевићу, познатијем као Ден Тана, који је био некадашњи власник екипе из Лондона.
Ден Тана је преминуо пре седам дана, 16. августа, у 90. години. Он је током свог живота радио у неколико бранши, а био је познат и као власник неколицине фудбалски клубова.
Ден Тана је 1973. године отишао пут Лондона, а на позив тренера Френка Бланстона је отишао да гледа утакмицу Брентфорда у Четвртој дивизији. Он је тада увидео да је клуб био у поприлично лошем стању, а постао је и власник овог клуба, где је остао у управи све до 2002. године.
Због тога, Брентфорд је одлучио да му ода почаст пред меч са екипом Астон Виле.
Rest in Peace, Dan Tana 🙏 pic.twitter.com/qg2epg3FhD
— Brentford FC (@BrentfordFC) August 23, 2025