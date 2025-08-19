broken clouds
ОПРОШТАЈ ОД ДЕН ТАНЕ: Сахрањен бивши фудбалер и председник Црвене звезде

19.08.2025. 14:05 14:07
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: TANJUG/ RADE PRELIĆ/bs

Некадашњи фудбалер и председник Црвене звезде Добривоје Танасијевић - Ден Тана сахрањен је у уторак на Новом гробљу у Београду.

Танасијевић је преминуо пре три дана у 90. години.

Сахрани су, између осталих, присуствовали и потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић, селектор Србије Драган Стојковић, председник ФСС Драган Џајић, генерални секретар ФСС Бранко Радујко, председник Црвене звезде Светозар Мијаиловић, генерални директор црвено-белих Звездан Терзић, спортски директор Звезде Митар Мркела, технички директор шампиона Србије Марко Марин, први човек ФС Београда Никола Лазетић, редитељ Лордан Зафрановић...

Раније данас одржана је комеморација Танасијевићу на стадиону "Рајко Митић" у присуству породице, пријатеља, челних људи Црвене звезде, Фудбалског савеза Србије (ФСС) и бројних легенди. 

Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
