ЧОВЕК СВЕТСКОГ ФОРМАТА, ЗВЕЗДАШ И ПАТРИОТА: Одржана комеморација Добривоја Танасијевића – Ден Тане
Комеморација поводом смрти некадашњег фудбалера и председника Црвене звезде Добривоја Танасијевића - Ден Тане одржана је на стадиону "Рајко Митић".
Комеморација је одржана у присуству породице, пријатеља, челних људи црвено-белих, Фудбалског савеза Србије (ФСС) и бројних легенди.
Миша Смиљанић је прочитао говор легендарног Перице Раденковића, великог пријатељ Ден Тане, чије је дружење трајало скоро 80 година.
– Почели смо дружење у Звезди, у економату, веровали смо да ћемо бити врхунски фудбалееи. Скоро све снове смо остварили, био си човек невероватне енергије, необичне судбине. Ту где смо почели, ту се и опраштамо – написао је Раденковић.
Генерални директор Звезде Звездан Терзић опростио се од Ден Тане у име клуба.
– Данас стојимо овде са тугом у срцу, али и са поносом што смо живели у времену једног посебног човека - Добривоја Танасијевића, познатијег као Ден Тана. Човека који је својим животом показао да љубав према свом клубу и према свом народу може да траје заувек, без обзира на даљину и године – истакао је Терзић.
За Фудбалски клуб Црвена Звезда, Ден Тана је био везан целог свог живота. Од најранијих дана као дечак, па до последњег дана као верни навијач.
Он је био наш амбасадор у свету, наш пријатељ, човек који је знао да увек пронађе речи подршке, инспирације и охрабрења, нагласио је Терзић.
– Рођен у Чибутковици, одакле му је мајка, одрастао у Београду, одакле му је отац, започео је живот као фудбалер нашег клуба. Ден је био немирног духа, желео је више, желео је даље. Путеви су га као тинејџера одвели у далеки свет. У свет филма, позоришта, уметности и светског фудбала. Отишао је као мали Добривоје, а вратио се као велики Ден Тана. Још један доказ да пут успеха може да води и од Ибарске магистрале, до Сансет булевара.
Његов живот личио је на роман у којем се спајају спорт, филм и бизнис. Од Београда до Холивуда - свуда је оставио траг.
– Био је власник енглеског Брентфорда, био је власник најбољег ресторана у Холивуду, био је члан америчке филмске академије за доделу Оскара, био је председник наше Црвене звезде. Био је и глумац, али пре свега био је светски човек чија животна прича је заслужила холивудски филм.
Ипак, главну улогу одиграо је са својим дивним дамама: првом супругом Андреом, кћеркама Габријелом и Катерином, и на крају са Биљаном, супругом која га је држала под руку до судњега дана.
– Оно што је обележило Денов живот, без обзира на то где се налазио и чиме се бавио, била је љубав према Србији. То је и доказао када се тешких деведесетих година, у време када је наша Србија била анатемисана у светским оквирима, вратио у своју земљу да својим ауторитетом и угледом помогне да се слика о Србији промени.
Тада се и укључио у рад Фудбалског савеза Србије. Био је председник наше међународне комисије.
Био је и мој сарадник када сам био председник Фудбалског савеза Србије. Као младом председнику, Ден Тана ми је својим личним контактима отварао сва врата. И у ФИФА и УЕФА, широм Европе и Америке, где год је било потребно. Био ми је искрени пријатељ. Био је џентлмен који је несебично помагао људима. Увек је давао и делио.
Био је и одличан играч покера. Остала је чувена анегдота из далеке 1973. године када је једне вечери у Лондону однео толико новца да је могао купити стан на Челсију, а он је тај новац поделио играчима Црвене звезде као награду за победу у Ливерпулу 2:1, открио је Терзић.
– Када је говорио о Звезди, говорио је са истом страшћу као и онда када је као дечак трчао за лоптом. За њега Звезда није била само клуб. Била је симбол - припадности, поноса и идентитета. Волео је да каже да је Црвена Звезда "више од клуба". И био је у праву.
Као председник клуба у тешким временима, својим знањем, искуством и личним новцем помагао је нашем клубу да се стабилизује.
– Увек је истицао да Црвена Звезда мора да буде тамо где припада - у самом врху европског фудбала. Његова подршка је била лична, дубока и емотивна. Ден Тана је био човек светског формата, човек који је повезивао континенте, али и човек који никада није заборавио одакле је. Живео је живот у Холивуду, али је увек и свуда са поносом истицао да је Србин из Србије. На затварању ове животне приче, желим да вам пренесем једну Денову реченицу која свим звездашима треба заувек да остане у мислима.
Рекао је: Звезда ме је научила да делим, она ме је васпитала и натерала да заволим фудбал као тимску игру, у којој се сви боримо једни за друге..."
Тако је један од нас, описао клуб за који сви радимо и живимо. Кратко је био на челу клуба, у времену када је било тешко уклопити емоције и рацио, уклопити меру и намеру. Међутим, он је заувек остао Звездин и Звезда његова.
– Данас док се опраштамо од њега, знамо да губимо великог човека, али и да добијамо вечну инспирацију. Његово дело и његова љубав, остају заувек са нама. Драги Ден,
У име Фудбалског клуба Црвена Звезда, у име свих генерација које су носиле црвено бели дрес, свих генерација које ће тек доћи, и у своје лично име, желим да ти кажем једно велико - хвала!
Хвала ти Дене, на свему што си био, на свему што си урадио и на свему што остављаш иза себе.
Твоје име ће заувек бити симбол српског патриотизма.
Твој живот ће бити пример да љубав и посвећеност никада не познају границе, а твоја прича ће тек бити препричавана међу генерацијама које долазе – закључио је Терзић.
У име Звездине секције ветерана од Ден Тане се опростио Бошко Ђуровски.
– Као дечак је имао снове за фудбал и Звезду. Играјући на пропланку испред хотела Москве запазио га је чувени Аца Обрадовић и тако је дошао у клуб, да заједно са њим раси у економату легендама као што су Рајко Митић, Бранко Станковић и Коста Томашевић. Из Белгије је кажу изашао из хотела и стигао до Лос Анђелеса и Холивуда, играо је фудбал, али је кренуо убдруфом смеру, постао глумац, продуцент, милионер. Говорио је да је могао да буде милијардер, али није хтео јер је желео да помаже другим. Касније је купио ресторан и направио култно место у Холивуду – истакао је Ђуровски и испричао анегдоту како је Ден Тана наградио конобара Мексиканца који је "спустио слушалицу" на позив из Беле куће за резервацију.
Звездину делегацију предводили су председник Светозар Мијаиловић и генерални директор Звездан Терзић, испред ФСС присуствовали су потпредседница Сандра Сремчевић и генерални секретар Бранко Радујко, председник Скупштине града Никола Никодијевић, затим председник ФС Београда Никола Лазетић, селектор омладинаца Гордан Петрић и други.
На опроштају од Ден Тане били су и легендарни фудбалери Владимир Петровић Пижон, Станислав Караси, затим некадашњи први човек српске и Европске одбојке Александар Боричић, некадашњи спортски функционери Зоран Дамјановић, Небојша Лековић.
Сахрана Ден Тане одржаће се од 12 сати на Новом гробљу у Београду.