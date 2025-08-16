ПРЕМИНУО ДЕН ТАНА некадашњи председник Црвене звезде
Некадашњи председник Црвене звезде Добривоје Танасијевић Ден Тана преминуо је у 90. години, саопштио је вечерас Фудбалски савез Србије.
Ден Тана је преминуо борбе са тешком болешћу. Он је био вршилац дужности председника Звезде од 2. септембра до 13. новембра 2008. године, а потом је именован за председника "црвено-белих". Ден Тана је био председник Звезде до 23. априла 2009. године када је поднео оставку.
"Преминуо је Добривоје Танасијевић. Човек фудбала, човек бизниса, човек великог срца. Довољно је било рећи Ден Тана. Неко ко је харизмом и добром храном освојио Холивуд, био велики навијач своје Србије и Црвене звезде", наводи се на званичном сајту ФСС.
Ден Тана је рођен у Чибутковици, а играо је у омладинском тиму Црвене звезде.
"Пут га је одвео у белгијски Андерлехт, играо је и за немачки Хановер, а фудбалску каријеру завршио је у Канади. У САД је развио бизнис са ресторанима, али без фудбала није могао, па је 1973. године купио енгелски Брентфорд. Напустио је 'пчелице' 2002. године, а 2008. године постао је председник Црвене звезде", додаје се у саопштењу Звезде.
Фудбал му је био велика љубав, али још као млад схватио је да га привлачи и свет филма, навели су из ФСС.
"Уписао је глумачку школу Џефа Корија у Малибуу, што је практично био његов улазак у филмску индустрију. Имао је неколико мањих улога, али условно речено, славу је стекао по ресторану добре услуге и хране у Лос Анђелесу, у који су долазиле најпознатије холивудске звезде. Био је велики обожавалац највећих асова са ових простора, дивио се лику и делу Драгана Стојковића, волео га као играча, касније и као селектора Србије. Био је готово редован на утакмицама државног тима, у земљи и иностранству, искрена подршка великог патриоте. ФСС изражава искрено саучешће породици Добривоја Танасијевића, Ден Тане", закључује се у саопштењу ФСС.