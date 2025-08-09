ПРЕМИНУО ДВОСТРУКИ ШАМПИОН ЕВРОПЕ Остаће златним словима уписан у историју клуба који је водио
Рукометни клуб Загреб објавио је тужну вест, пошто је у 87. години живота преминуо Мирослав Фајербах, некадашњи председник Динама и Загреба. Са другим клубом два пута је био шампион Европе у рукомету.
Тим поводом огласио се и Рукометни клуб Загреб, који је навео да се с великом тугом и жаљењем опрашта од Мирослава Фајербаха.
“Мирослав Фајербах остаће златним словима уписан у историју Рукометног клуба Загреб, чији је председник постао 1990. године, а са њим на челу наш клуб је освојио две титуле првака Европе и један европски Суперкуп. Као најуспешнији председник Рукометног клуба Загреб, Фајербах убрзо постаје и члан најужег руководства Хрватског рукометног савеза и, као представник рукомета, улази у органе Хрватског олимпијског одбора”, стоји у објави.
Доласком у Загреб, Мирослав Фајербах постаје и члан Управе фудбалског клуба Динамо, где обавља и дужност потпредседника.
Мирослав Фајербах рођен је у Славонском Броду 1938. године, а у родном граду завршио је основну школу и средњу електротехничку школу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Загребу.
Радни век започео је у родном Славонском Броду, где је радио у предузећима Ђуро Ђаковић и Електрославонија, а по доласку у Загреб запослио се у ИНА – Трговини, у којој је остао све до пензионисања.
“Сви чланови нашег рукометног колектива породици господина Мирослава Фајербаха изражавају најдубље саучешће. Нека му је лака земља”, поручио је Рукометни клуб Загреб.