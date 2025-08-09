clear sky
35°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ДВОСТРУКИ ШАМПИОН ЕВРОПЕ Остаће златним словима уписан у историју клуба који је водио

09.08.2025. 15:48 15:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Рукометни клуб Загреб објавио је тужну вест, пошто је у 87. години живота преминуо Мирослав Фајербах, некадашњи председник Динама и Загреба. Са другим клубом два пута је био шампион Европе у рукомету.

Тим поводом огласио се и Рукометни клуб Загреб, који је навео да се с великом тугом и жаљењем опрашта од Мирослава Фајербаха.

“Мирослав Фајербах остаће златним словима уписан у историју Рукометног клуба Загреб, чији је председник постао 1990. године, а са њим на челу наш клуб је освојио две титуле првака Европе и један европски Суперкуп. Као најуспешнији председник Рукометног клуба Загреб, Фајербах убрзо постаје и члан најужег руководства Хрватског рукометног савеза и, као представник рукомета, улази у органе Хрватског олимпијског одбора”, стоји у објави.

Доласком у Загреб, Мирослав Фајербах постаје и члан Управе фудбалског клуба Динамо, где обавља и дужност потпредседника.

Мирослав Фајербах рођен је у Славонском Броду 1938. године, а у родном граду завршио је основну школу и средњу електротехничку школу. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Загребу.

Радни век започео је у родном Славонском Броду, где је радио у предузећима Ђуро Ђаковић и Електрославонија, а по доласку у Загреб запослио се у ИНА – Трговини, у којој је остао све до пензионисања.

“Сви чланови нашег рукометног колектива породици господина Мирослава Фајербаха изражавају најдубље саучешће. Нека му је лака земља”, поручио је Рукометни клуб Загреб.

рукометаши загреб ин мемориам
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај