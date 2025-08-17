ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА ДЕН ТАНЕ, БЕОГРАЂАНИНА КОЈИ ЈЕ ЖИВЕО АМЕРИЧКИ САН Био је успешан у три различита бизниса, а ево шта је рекао супрузи да уради када га не буде било
Познати амерички бизнисмен Добривоје Танасијевић, умро је у 90. Години. Преселио се у САД, где је стекао славу и успех
Ден Тана је купио је бизнис за долар, продао га за милионе, а у 71. години оженио се 34 године млађом. Љубио најлепше жене Холивуда, па са уметницом добио две ћерке: Био је ожењен два пута и поносан на своје две ћерке из првог брака.
Ден Тана је одрастао у је у Београду, где је његов отац, такође угоститељ, био ухапшен, а породична имовина национализована од стране комунистичких власти.
Кажу да је Добривоје Танасијевић љубио многе филмске лепотице, а после небројаних ватрених холивудских ноћи, једна је освојила његово срце и њоме се оженио. Иако брак с лепом Андреом није потрајао, познати Србин са холивудском адресом и више је него поносан на то што је са уметницом добио две ћерке Габријелу и Катерину.
Ден Тана, други пут се оженио у 71. години, а у питању је лепа Биљана која је 34 године млађа од њега.
Он је својевремено, у једном од интервјуа, рекао супрузи шта да уради када буде умро.
- У животу нисам имао мобилни телефон. И то сам се зарекао када се појавио. Највише због муштерија којима је то сметало. Рекао сам садашњој жени, кад умрем, стави један телефон у сандук, ако будем случајно жив, да се јавим, да ме ваде - рекао је он тада.
Овако је говорио о супрузи
- Иако сам старији од ње 34 године, верујте ми да она не може да прати мој темпо. Прво сам упознао и заљубио се у њену мајку, а онда сам се на крају оженио њом. Чим сам видео колико је дивна њена мама, знао сам да ће Биљана бити одлична жена. Када смо се венчавали, правили смо две свадбе. Прва је била пред матичарем у једном хотелу у Раковици, а након тога имали смо будистичку свадбу пошто је она будиста. Мада не делимо иста верска опредељења, желео сам да је испоштујем. Планирам да се, када будемо славили десет година брака, венчамо и у цркви, пошто ту церемонију још нисмо обавили - говори Дан Тана.
- Дух ми је младалачки јер се редовно рекреирам, не спавам више од шест сати, много шетам и читам, не дозвољавам себи да остарим! Ништа боље нисам се осећао ни када сам имао 25 година! Сада, када ми је седамдесет осам, ментално и физички сам одлично, једино имам мање брига, а више пара. Увек сам окружен младим и лепим људима и с њима се сада највише дружим, а док сам био млађи време сам проводио са старијима од себе. У том балансу је тајна - говорио је он раније.
