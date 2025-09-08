light rain
РАДОВИ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА Санација коловоза У ФУТОГУ, СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ И НОВОМ САДУ

08.09.2025. 08:16
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
Radovi na putu
Фото: Pixabay

Возаче очекују привремене измене у саобраћају и забрана проласка у зонама где ће се изводити радови.

У оквиру редовног одржавања данас ће почети поправка коловоза у улицама: Браће Бошњак (од Улице цара Лазара до Новосадске улице) у Футогу, Војводе Путника у Сремској Каменици, у зони раскрснице улица Приморске и Ангела Влатковића у Новом Саду, као и у Златарићевој улици (од Мостарске до Улице Божидара Аџије и од Божидара Аџије до Улице Марина Дражића) у Петроварадину. У зони радова ће доћи до привремене забране одвијања саобраћаја. 

Санација коловоза у улицама Браће Бошњак у Футогу и Војводе Путника у Сремској Каменици трајаће до 30. септембра, док ће радови на раскрсници Приморске улице и Ангела Влатковића у Новом Саду, као и у Златарићевој улици у Петроварадину, бити завршени до 19. септембра.

Извор:
Дневник
Пише:
Зорица Милосављевић
Нови Сад
