РАДОВИ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА Санација коловоза У ФУТОГУ, СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ И НОВОМ САДУ
Возаче очекују привремене измене у саобраћају и забрана проласка у зонама где ће се изводити радови.
У оквиру редовног одржавања данас ће почети поправка коловоза у улицама: Браће Бошњак (од Улице цара Лазара до Новосадске улице) у Футогу, Војводе Путника у Сремској Каменици, у зони раскрснице улица Приморске и Ангела Влатковића у Новом Саду, као и у Златарићевој улици (од Мостарске до Улице Божидара Аџије и од Божидара Аџије до Улице Марина Дражића) у Петроварадину. У зони радова ће доћи до привремене забране одвијања саобраћаја.
Санација коловоза у улицама Браће Бошњак у Футогу и Војводе Путника у Сремској Каменици трајаће до 30. септембра, док ће радови на раскрсници Приморске улице и Ангела Влатковића у Новом Саду, као и у Златарићевој улици у Петроварадину, бити завршени до 19. септембра.