Распоред сахрана за среду, 3. септембар
02.09.2025. 14:54 14:57
У Новом Саду, Сремској Каменици и Ковиљу у среду, 3. септембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Милован Тихомира Крстић (193.7) 10.30
Миљан Марка Николић (2001.) 11.15
Нада Петра Ковачевић (испраћај) (1935.) 12.00
Рајко Милоша Баjчетић (1944.) 12.45
Нови Сад, Алмашко гробље:
Жика Јована Будимчић (1948.) 13.00
Сремска Каменица, Католичко гробље:
Катарина Томислава Мраовић (1935.) 13.00
Ковиљ, Горње гробље:
Бранислав Петра Маљик (1939.) 13.00
Јелица Јосипа Маљик (1947.) 14.00