scattered clouds
34°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Распоред сахрана за среду, 3. септембар

02.09.2025. 14:54 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Сремској Каменици и Ковиљу у среду, 3. септембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Милован Тихомира Крстић (193.7) 10.30

Миљан Марка Николић (2001.)  11.15

Нада Петра Ковачевић (испраћај) (1935.)  12.00

Рајко Милоша Баjчетић (1944.)  12.45

Нови Сад, Алмашко гробље: 

Жика Јована Будимчић (1948.)  13.00

Сремска Каменица, Католичко гробље:

Катарина Томислава Мраовић (1935.)  13.00

Ковиљ, Горње гробље:

Бранислав Петра Маљик (1939.)  13.00

Јелица Јосипа Маљик (1947.)  14.00

распоред сахрана градска гробља јкп лисје
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај