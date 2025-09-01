Распоред сахрана за уторак, 2. септембар
У уторак, 2. септембра, у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу и Ковиљу биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Душанка Милоша Станковић (1951.) 15:00
Тодор Милоша Гостојић (1977.) 14:15
Славка Благоје Јокић (1950.) 13:30
Владимир Милуна Ивановић (-испраћај-) (1966.) 12:45
Велика Боре Радијевац (1952.) 12:00
Драгољуб Добривоја Лукић (-испраћај-) (1940.) 11:15
Драгиња Риста Радовановић (1948.) 10:30
Верица Паје Милованчев (-урна-) (1955.) 09:45
Александар Петра Ребуша (-урна-) (1949.) 11:15
Нови Сад, Католичко гробље:
Јелена Владимира Вадаски (1954.) 13:00
Петроварадин, Ново гробље:
Љиљана Душка Малбаша (1948.) 11:00
Петроварадин, Старо гробље:
Радислав Милана Лаганин (1957.) 13:00
Каћ:
Вукосава Саве Лучић (1960.) 13:00
Ветерник:
Бранко Данета Поповић (1934.) 13:00
Буковац:
Тривун Радета Тешановић (1947.) 15:00
Ковиљ, Доње гробље:
Јевросима Станимира Хорват (1957.) 15:00