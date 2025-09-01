clear sky
Распоред сахрана за уторак, 2. септембар

01.09.2025.
У уторак, 2. септембра, у Новом Саду, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу и Ковиљу биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље: 

Душанка Милоша Станковић (1951. 15:00

Тодор Милоша Гостојић (1977. 14:15

Славка Благоје Јокић (1950. 13:30

Владимир Милуна Ивановић (-испраћај-)  (1966. 12:45

Велика Боре Радијевац (1952. 12:00

Драгољуб Добривоја Лукић (-испраћај-)  (1940. 11:15

Драгиња Риста Радовановић (1948. 10:30

Верица Паје Милованчев (-урна-) (1955. 09:45

Александар Петра Ребуша (-урна-) (1949. 11:15

Нови Сад, Католичко гробље:

Јелена Владимира Вадаски (1954. 13:00

Петроварадин, Ново гробље: 

Љиљана Душка Малбаша (1948. 11:00

Петроварадин, Старо гробље: 

Радислав Милана Лаганин (1957. 13:00

Каћ: 

Вукосава Саве Лучић (1960. 13:00

Ветерник: 

Бранко Данета Поповић (1934. 13:00

Буковац: 

Тривун Радета Тешановић (1947. 15:00

Ковиљ, Доње гробље: 

Јевросима Станимира Хорват (1957. 15:00

