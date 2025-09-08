few clouds
Распоред сахрана за уторак, 9. септембар

08.09.2025. 15:20 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Новим Лединцима и Ковиљу у уторак, 9. Септембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Благоје Бранка Реко (1940.)  10:30

Видосава Тома  Бојанић (1959.)  12:00

Граница Веселина Радонић – Јерант (1946.) 13:30

Радосав Методија Младеновић (1967.)  14:15

Аница Симе Алваџин (1940.) 15:00

Радослава Милована Молнар (-урна-) (1948.) 15:00

Сремска Каменица, Православно гробље:

Милош Богдана Наодовић (1946.11:00

Ковиљ, Горње гробље:

Стоја Драгана Сикања (1941.13:00

Нови Лединци:  

Сава Илије Петојевић (1951.13:00

Петроварадин, Ново гробље:

Наталија Божидар Стојановић (1931.15:00

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
