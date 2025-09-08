Распоред сахрана за уторак, 9. септембар
08.09.2025. 15:20 15:27
Коментари (0)
У Новом Саду, Петроварадину, Сремској Каменици, Новим Лединцима и Ковиљу у уторак, 9. Септембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Благоје Бранка Реко (1940.) 10:30
Видосава Тома Бојанић (1959.) 12:00
Граница Веселина Радонић – Јерант (1946.) 13:30
Радосав Методија Младеновић (1967.) 14:15
Аница Симе Алваџин (1940.) 15:00
Радослава Милована Молнар (-урна-) (1948.) 15:00
Сремска Каменица, Православно гробље:
Милош Богдана Наодовић (1946.) 11:00
Ковиљ, Горње гробље:
Стоја Драгана Сикања (1941.) 13:00
Нови Лединци:
Сава Илије Петојевић (1951.) 13:00
Петроварадин, Ново гробље:
Наталија Божидар Стојановић (1931.) 15:00