Сахране за суботу, 9. август

08.08.2025. 14:37 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Љиљана Жарка Стојановић – урна – (1953) у 09:45

Његосава Обрада Павићевић – испраћај – (1935) у 09:45

Мирослава Драгољуба Адамов – урна – (1936) у 10:30

Душанка Ђуре Војновић (1936) у 11:15

Урош Драгана Копреновић (1942) у 12:00

Зоран Момчила Јанићијевић (1970) у 12:45

Индира Пала Ал-Бајати (1966) у 13:30

Миленко Љубе Зиројевић (1956) у 14:15

Католичко гробље – Нови Сад

Ирена Михаља Палчок (1947) у 13:00

Католичко гробље  Ср. Каменица

Милка Миливоја Џуџар (1953) у 13:00

Доње гробље – Ковиљ

Цветко Вукашина Трандафиловић (1940) у 13:00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
