Сахране за суботу, 9. август
08.08.2025. 14:37 14:39
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Љиљана Жарка Стојановић – урна – (1953) у 09:45
Његосава Обрада Павићевић – испраћај – (1935) у 09:45
Мирослава Драгољуба Адамов – урна – (1936) у 10:30
Душанка Ђуре Војновић (1936) у 11:15
Урош Драгана Копреновић (1942) у 12:00
Зоран Момчила Јанићијевић (1970) у 12:45
Индира Пала Ал-Бајати (1966) у 13:30
Миленко Љубе Зиројевић (1956) у 14:15
Католичко гробље – Нови Сад
Ирена Михаља Палчок (1947) у 13:00
Католичко гробље Ср. Каменица
Милка Миливоја Џуџар (1953) у 13:00
Доње гробље – Ковиљ
Цветко Вукашина Трандафиловић (1940) у 13:00