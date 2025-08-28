scattered clouds
БАЗЕНИ НА СПЕНСУ НЕЋЕ РАДИТИ ТОКОМ ВИКЕНДА У недељу последњи дан за купање на отвореним базенима "Сајмиште"

28.08.2025. 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/С. Шушњевић

У суботу и недељу, 30. и 31. августа мали затворени базен и отворени базен неће бити у функцији, обавештава Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“.

Током викенда, стручне службе предузећа извршиће неопходно техничко одржавања и детаљно хигијенски обрадити холове и просторе за пресвлачење купача.

Због великог броја корисника, базени престављају најискоришћенији спортски простор објекта, те су ове мере неопходне како би сви корисници имали квалитетан и безбедан простор.

Истовремено ово је део припрема за нову сезону купања на затвореном базену.

Захваљујемо се свима на разумевању и подсећамо да ће у понедељак, 1. септембра отворени базен бити на располагању корисницима у раније утврђеним терминима, чиме настављамо сезону купања на отвореном базену. 

Јавност ће бити благовремено информисана о почетку нове сезоне купања на затвореном базену. 

У недељу, 31. августа 2025. године се завршава сезона купања на отвореним базенима СЦ ,,Сајмиште“. Од понедељка ове базене користиће искључиво спортске организације.

базен Спенс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
