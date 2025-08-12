ДУНАВ ПОНОВО АКТИВИРАО РЕЧНЕ КОМАРЦЕ! Паралелно с акцијом која је уследила услед пораста водостаја, настављени третмани против потенцијално опасних урбаних летећих крвопија
„ Циклонизација“ стартује нову важну серију третмана са земље и из ваздуха, јер кућни комарци преносе и вирус Западног Нила
Недавни пораст водостаја Дунава, изазван кишама у Западној Европи, активирао је поново изворишта речних, руралних, комараца у дунавским изливима. Након пика таласа 4. и 5. августа “Циклонизација” је извела дводневну серију ларвицидних третмана из ваздуха на подручју ових излива, а вечерас (12. 08.) стартује и са новом серијом третмана против одраслих форми комараца са земље и из ваздуха. После 20 часова, вечерас ће са земље бити третиране заштитне зоне – насипи и долме, како би се спречио продор комараца у насељене зоне града и села.
Акција се наставља у раним јутарњим часовима у четвртак и петак, 14. и 15. августа. У ова два дана у приобаљу ће бити изведена комбинована акција из ваздуха и са земље. Оба дана третмане ће изводити по три авиона, док ће са земље УЛВ генераторима са аутомобила бити третиране насељене зоне на обе обале Дунава - Бегеч, Футог, Ветерник, Адице, Телеп, Лимани, Шангај, Каћ, Будисава, Ковиљ, Лединци, Сремска Каменица и Петроварадин. Третмани ће трајати од 04.30 до 5.30 часова.
Паралелно са овом акцијом усмереном на редукцију бројности речних комараца, наставиће се и третмани против урбаних, кућних комараца. Данас ће бити изведен ларвицидни третман на каналима на подручју Петроварадина, Ветерника и Немановаца, а сутра у раним јутарњим часовима биће изведен третман са земље против одраслих форми ове врсте комараца која је преносилац вирусаЗападног Нила. Третман стартује од 4.30 часова, а УЛВ машинама са земље биће третирана насеља: Степановићево, Кисач, Руменка, Ченеј, Сајлово, Детелинара, Авијација, Ново насеље, Сателит и Клиса, саопштава „ Циклонизација“